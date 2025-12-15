Спорт:

ЦСКА с уникален ход - „армейците“ представиха свое клубно приложение (ВИДЕО)

15 декември 2025, 10:28 часа 588 прочитания 0 коментара
Новостите в ЦСКА продължават с пълна сила. „Червените“ представиха официално днес новото си клубно приложение. То е създадено с цел феновете на тима да за по-близо до своите любимци и е ключова стъпка към сплотяването на „армейската“ общност. Приложението „MyCSKA“ е напълно безплатно и е достъпно за всички, които използват системите Android или iOS.

Приложението е напълно безплатно

От ЦСКА обявиха, че благодарение на приложението всеки фен на ЦСКА ще може да спечели уникална възможност да се докосне до любимците си – участие в тренировка, пътуване с отбора или лична среща с някой от играчите. Привържениците също така ще могат да участват в десетки игри, прогнози, куизове и гласувания по важни теми, свързани с „армейския“ клуб. По този начин те ще могат да бъдат максимално близо до отбора и случващото се в него.

ЦСКА се нареди до големите европейски отбори

„Приложението предлага и специална „армейска“ социална платформа, която ви дава възможност да общувате директно с цялата „червена“ общност. Можете да персонализирате своя профил, да изграждате лична мрежа, да коментирате и споделяте всичко, свързано с любимия клуб. Разбира се – тук ще е и най-достоверната информация, идваща директно от клуба, както и всичко важно за отбора, футболистите, мачовете и събитията, свързани с ЦСКА“.

„Щастливи сме, че благодарение на сътрудничеството по проекта с водещата платформа за фен изживявания Ultrafan постигнахме впечатляващ резултат, който ни нарежда до големите европейски отбори. MyCSKA е поредната важна крачка в дигиталното развитие на най-големия български клуб, включващо интеграция между различните ни платформи – официален сайт, онлайн магазин, социални страници и др“, се казва в част от съобщението на ЦСКА.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
