Хаджиевски: Показахме, че Спартак има сърце! Илиан Илиев с притеснителни новини за Черно море

07 февруари 2026, 14:50 часа 406 прочитания 0 коментара
Старши треньорите на Спартак Варна и Черно море - Гьоко Хаджиевски и Илиан Илиев, дадоха своите мнения след градското дерби между двата отбора при подновяването на шампионата в Първа лига.

"Можехме повече и искахме повече, но след червения картон и с 10 човека системата се промени. Може да сме доволни от точката. Бяхме до детайли анализирали Черно море. Бяхме равностойни на Черно море. Голям респект към Илиан Илиев и отбора на Черно море. Показахме, че имаме сърце. И с 10 човека не променихме нищо. Поздравявам Жота, който е офанзивен футболист, а игра като десен бек. Игра феноменално", заяви Хаджиевски след хикса между Черно море и Спартак Варна.

„Теренът не ни позволяваше да играем много бързо. Можеше да сме с по-голямо самочувствие, особено през първото полувреме. Имахме ситуации, при които ако имахме по-голямо самочувствие, щяхме да вкараме. Не мога да имам претенции към желанието, което демонстрираха моите футболисти. В последните 30 метра независимо от условията трябва да имаме по-голямо самочувствие, за да отбележим“, заяви Илиев.

Нови попълнения е трудна работа. Трябва да работим с тези хора. Ще трябва да прибягваме и до юношите, до по-младите, както сега Васил Панайотов е контузен. Не знаем точното му състояние. Дано не е скъсал връзки на глезена, а да е само изкълчване, но може би около 1 месец ще отсъства“, допълни треньорът на Черно море.

Джем Юмеров
