10 храбри "соколи" удържаха Черно море! Големи пропуски костваха ценни точки на "моряците"

Черно море и Спартак Варна завършиха 0:0 в градско дерби при подновяването на шампионата в Първа лига. На "Тича" "соколите" останаха с десет души на терена заради червен картон на Мартин Георгиев след преразглеждане на ситуация с ВАР. Възпитаниците на Илиан Илиев пропуснаха няколко 100%-ови положения, които им костваха ценни точки. Черно море събра 34 точки, които му отреждат петата позиция. Спартак е 12-и с 18 пункта.

Черно море изтърва Спартак Варна

Срещата стартира с лек домакински натиск. В 18-ата минута ВАР привика главния съдия Радослав Гидженов да преразгледа ситуация за евентуален червен картон на Мартин Георгиев за нарушение срещу Асен Чандъров. Реферът промени първоначалното си решение за жълт картон и изгони футболиста на "соколите". Илиан Илиев пък получи лоша новина в 32-рата минута, когато Васил Панайотов бе принудително заменен от Николай Златев.

180 секунди по-късно сантиметри разделиха Черно море от гол. В 36-ата минута Селси Синди направи най-големия пропуск в мача, изтървайки сам срещу Ковальов. До почивката стражът на Спартак направи още една критична намеса, спирайки излезлия очи в очи с вратаря Падия. В 44-тата минута Илиев изби опасен изстрел на Шанде.

През втората част Ковальов пак беше на висота. В 55-ата минута гол на Цветелин Чунчуков бе отменен, защото таранът избута в гръб Атанасов. Селсо Синди бе поредният разочарован от стража на Спартак. В 76-ата минута Живко Атанасов изпусна златен шанс. В самия край пък удар с глава на Лазаров премина на сантиметри от целта.

