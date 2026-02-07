Треньорът на Лудогорец се оплака от нивата в "Надежда"! Генчев вдигна сериозно акциите на свой футболист

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след успеха на "орлите" над Локомотив София в двубой от 20-ия кръг на Първа лига. Специалистът започна интервюто си с критика към лошия терена на стадиона в столичния квартал "Надежда". Според норвежеца и двата отбора не заслужават подобно качество. Наставникът на "железничарите" Станислав Генчев пък вдигна сериозно акциите на Доминик Янков, когото определи като най-добрия атакуващ ползащитник в родния елит заедно с Петър Станич.

“Първо трябва да кажа, че играчите и на двата отбора заслужават нещо много по-добро от този терен. Първото полувреме не бе достатъчно добро, нямахме агресия при пресата и страдахме. Второто полувреме стартирахме добре, изравнихме и като цяло вкарахме три попадения. Смените ни помогнаха, показахме характер като отбор. Чочев стартира от първото полувреме, показа характер и вкара гол”, заяви Хьогмо след успеха на Лудогорец над Локо София.

“Разбира се, футболът е спорт, в който трябва да се нагаждаш на условията. Поведението и тактиката са ключови. Днес тактиката беше ясна, но интензитетът трябваше да е по-висок през първото полувреме”, призна норвежкият специалист.