15 декември 2025, 10:12 часа 202 прочитания 0 коментара
„Черният списък“ на Христо Янев набъбва, ЦСКА разкарва поне трима през зимата

Броят на ненужните футболисти в „черния списък“ на треньора на ЦСКА Христо Янев се увеличава с всеки изминал ден. Както е известно, наскоро се заговори, че младият специалист е твърдо решен, че няма да разчита на трима играчи през пролетния дял на първенството. Става дума за Давид Сегер, Мохамед Брахими и Иван Турицов. Сега пък стана ясно, че в списъка с ненужни са попаднали още двама.

В ЦСКА има цели 8 играчи извън ЕС 

Според колегите от „Тема спорт“ това са левият бек Сейни Санянг и централният защитник Браян Кордоба. Двамата не попадат в плановете на Янев, а освен това заемат и място за чужденци извън Европейския съюз. Преди дни от ЦСКА обявиха привличането на колумбийското крило Алехандро Пиедраита. С пристигането му играчите извън ЕС в състава на ЦСКА станаха 8. До края на зимния трансферен прозорец „червените“ възнамеряват да привлекат още футболисти, които нямат паспорти от Европейския съюз. Това означава, че те със сигурност ще трябва да направят място за новите попълнения.

Браян Кордоба ЦСКА

Не е ясно дали "армейците" ще успеят да се разделят с всички ненужни 

Все още обаче няма яснота дали ръководството на ЦСКА ще успее да се раздели с въпросните петима ненужни в тима на Христо Янев. Очаква се „армейците“ да разкарат поне трима. На този етап най-лесна изглежда раздялата с Давид Сегер. Към него има интерес от страна на шведския Юргорден и той може да бъде продаден за скромна сума. С останалите най-вероятно ще се преговаря за прекратяване на договорите по взаимно съгласие, но проблемът е, че не всеки от тях е готов да си тръгне толкова лесно.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
