Любопитно:

ЦСКА се забавлява на "Коритото"! Шедьовър и голово шоу пратиха "армейците" в топ 4 на Първа лига

29 ноември 2025, 19:36 часа 533 прочитания 0 коментара
ЦСКА се забавлява на "Коритото"! Шедьовър и голово шоу пратиха "армейците" в топ 4 на Първа лига

ЦСКА постигна седма поредна победа във всички турнири и се изкачи временно до топ 4 на Първа лига! В двубой от 17-я кръг на българския елит "армейците" разгромиха Спартак Варна с 4:0. На "Коритото" "червените" доминираха. Бруно Жордао откри резултата в 18-ата минута, а четвърт час по-късно Джеймс Ето'о удвои с шедьовър. През втората част Леандо Годой прибави две попадения към головата си сметка. Отборът на Христо Янев събра 28 точки - 1 пред петия Лудогорец, който е с мач по-малко.

ЦСКА прегази Спартак Варна

Гостите влязоха силно в мача. Гол на Питас бе отменен заради засада. Спартак отвърна със страхотен шанс пред Шанде, чийто изстрел бе спасен от Лапоухов. Постепенно ЦСКА наложи темпото си. Логичното се случи в 18-ата минута, когато Жордао вкара от дистанция с помощта и на рикошет. Последваха няколко пропуска, включително греда на Годой, а Ковальов имаше доста работа.

 

В 34-тата минута Пастор намери Ето'о, който реализира шедьовър от дистанция за 2:0. 180 секунди по-късно и Питас уцели греда. Второто полувреме бе прекъснато в началото заради димна завеса. След нея "армейците" отново доминираха. В 70-ата минута Питас овладя подаване на Ето'о и стреля от воле. Ковальов се намеси, но тя попадна в Годой, който не сгреши на празна врата. 

В 77-ата минута Кошмара се разписа още веднъж. В 86-ата минута резервата Брахими пропусна очи в очи с противниковия страж. Сегер също изтърва златен шанс, а Питас така и не успя да вкара до края на мача. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ас на ЦСКА с ласкави думи за Христо Янев: Преживява всеки мач и всяка тренировка заедно с нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Спартак Варна Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес