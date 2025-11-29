ЦСКА се забавлява на "Коритото"! Шедьовър и голово шоу пратиха "армейците" в топ 4 на Първа лига

ЦСКА постигна седма поредна победа във всички турнири и се изкачи временно до топ 4 на Първа лига! В двубой от 17-я кръг на българския елит "армейците" разгромиха Спартак Варна с 4:0. На "Коритото" "червените" доминираха. Бруно Жордао откри резултата в 18-ата минута, а четвърт час по-късно Джеймс Ето'о удвои с шедьовър. През втората част Леандо Годой прибави две попадения към головата си сметка. Отборът на Христо Янев събра 28 точки - 1 пред петия Лудогорец, който е с мач по-малко.

ЦСКА прегази Спартак Варна

Гостите влязоха силно в мача. Гол на Питас бе отменен заради засада. Спартак отвърна със страхотен шанс пред Шанде, чийто изстрел бе спасен от Лапоухов. Постепенно ЦСКА наложи темпото си. Логичното се случи в 18-ата минута, когато Жордао вкара от дистанция с помощта и на рикошет. Последваха няколко пропуска, включително греда на Годой, а Ковальов имаше доста работа.

В 34-тата минута Пастор намери Ето'о, който реализира шедьовър от дистанция за 2:0. 180 секунди по-късно и Питас уцели греда. Второто полувреме бе прекъснато в началото заради димна завеса. След нея "армейците" отново доминираха. В 70-ата минута Питас овладя подаване на Ето'о и стреля от воле. Ковальов се намеси, но тя попадна в Годой, който не сгреши на празна врата.

В 77-ата минута Кошмара се разписа още веднъж. В 86-ата минута резервата Брахими пропусна очи в очи с противниковия страж. Сегер също изтърва златен шанс, а Питас така и не успя да вкара до края на мача.

