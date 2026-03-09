Драма на "Герена": дузпа в края спаси беззъб Левски срещу Локомотив Пловдив

Левски посрещна Локомотив Пловдив в предпоследния мач от 25-тия кръг на Първа лига. "Сините" имаха 9 точки преднина на върха в класирането пред втория Лудогорец, докато именно "смърфовете" са единият отбор, който не допусна загуба в последния си мач срещу "орлите". Липсата на чист нападател в Левски си пролича, като "сините" не можеха да отбележат до самия край на мача. Тогава те получиха дузпа, която Евертон Бала реализира и донесе победата на лидера в Първа лига.

Първото полувреме на "Герена" беше тихо

През първото полувреме нито един от отборите не успя да се разпише в противниковата врата. И двата тима не поемаха големи рискове. Левски игра без типичен централен нападател, тъй като Мустафа Сангаре се контузи в 23-тия кръг, а Хуан Переа си изкара червен картон в предишната среща. Това се отрази на нападението на "сините". Те не успяха да отбележат гол след 3 точни удара към вратата на противника. Локомотив Пловдив не регистрира нито един удар във вратата на Светослав Вуцов. "Смърфовете" извършиха и принудителна смяна в 19-тата минута.

Левски получи дузпа в края

Левски доминираше на терена и през втората част. Две ранни смени - още преди да изтече час игра, дадоха резултат, като играта на "сините" в предни позиции се подобри. До края на полувремето Локомотив Пловдив се беше прибрал в собствената си половина, като удържаше натиска на Левски и разчиташе на контраатаки. Но в края на мача защитата на "черно-белите" се пропука. Мартин Русков извърши нарушение в наказателното поле.

Евертон Бала спаси Левски

Главният арбитър отсъди дузпа за Левски, а Евертон Бала се нагърби с изпълнението. Вратарят Боян Милосавлевич улови ъгъла, но удърът беше прекалено силен, за да спаси топката. Левски поведе в 89-тата минута и този гол му беше достатъчен за победа над Локомотив София. Така "сините" запазиха предимството си от 9 точки на върха в Първа лига.

