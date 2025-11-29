Ас на ЦСКА с ласкави думи за Христо Янев: Преживява всеки мач и всяка тренировка заедно с нас

Централният нападател на ЦСКА Леандро Годой даде обширно интервю за колегите от DIEMA SPORT, в което коментира актуалните теми около столичния гранд. Аржентинецът засипа със суперлативи старши треньора Христо Янев. По думи на Кошмара специалистът преживявал всеки един мач и всяка една тренировка заедно с футболистите. Това давало самочувствие, увереност и мотивация на играчите и ги правело едно цяло.

Годой за мотивацията от Христо Янев

„Не започнахме сезона по начина, по който ни се искаше, но винаги сме знаели, че ако се трудим всеки ден и приемаме тренировките като официални срещи, нещата ще се променят. В началото резултатите не бяха добри, но сега ситуацията е различна. Ние обаче продължаваме да се трудим много, да се опитваме да бъдем в най-добрата си форма и не спираме да вярваме в наставленията на треньора. Отборът е изцяло фокусиран върху това“, заяви Годой пред Diema Sport.

„Христо Янев преживява всеки един мач и всяка една тренировка заедно с нас. Това ни дава самочувствие и увереност, и ни сплотява, прави ни едно цяло. Така сме още по-мотивирани да даваме всичко от себе си във всеки един момент“, коментира нападателят.

„От първия ден в ЦСКА бях наясно колко голям клуб е и какви са очакванията, което е нормално имайки предвид фенската маса. Вярвам, че заслужавахме да спечелим срещата с Лудогорец, а тогава бяхме разочаровани, защото имахме своите шансове. Знаем, че трябва да се трудим всеки ден, защото след всеки мач следва нов в края на седмицата, което е друг шанс да се докажем“, допълни аржентинският ас.

