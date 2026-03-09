Любопитно:

За едно полувреме: Лудогорец мина на ходом през Монтана и увеличи натиска над Левски

09 март 2026, 17:26 часа 354 прочитания 0 коментара

Лудогорец продължава да увеличава натиска си над Левски, след като записа лесна победа над Монтана в символичното си гостуване на „сините“ в мач от 25-ия кръг на Първа лига. Двубоят се състоя на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, тъй като тревното покритие на „Огоста“ не позволяваше неговото провеждане. В герои за „орлите“ се превърнаха Оливие Вердон, Квадво Дуа и Ивайло Чочев, които реализира попаденията за „зелените“.

Как се разви срещата

Символичните гости от Лудогорец стартираха по отличен начин срещата като още в 6-ата минута бяха близо до гол, но ударът на Ивайло Чочев с глава срещна напречната греда. Десетина минути по-късно разградчани поведоха. След центриране в наказателното поле Диниш Алмейда върна топката към Оливие Вердон, който от близка дистанция се разписа за 1:0.

Две минути преди края на редовното време на първата част Лудогорец вкара втори гол. Ерик Маркус намери Квадво Дуа на добра позиция и той направи резултата 2:0. Секунди по-късно „орлите“ реализираха трето попадение. То бе дело на Ивайло Чочев. Халфът се разписа с глава след подаване на Дуа.

След почивката темпото на стадион „Хювефарма Арена“ значително спадна и двата тима рядко стигаха до нещо по-интересно пред вратата на съперника. В крайна сметка повече голове не паднаха и разградчани се поздравиха с трите точки.

Класирането в Първа лига

След успеха си Лудогорец събра 50 точки и се намира на второ място във временното класиране в Първа лига, като вече е само на шест зад лидера Левски, който обаче е с мач по-малко. По-късно тази вечер „сините“ приемат Локомотив Пловдив на стадион „Георги Аспарухов“. Монтана пък продължава битката си за оцеляване като се намира на последна позиция с 16 пункта – на 3 зад 15-ия Берое.

Бойко Димитров
