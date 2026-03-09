Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Треньорът на Локомотив Пловдив е питал съдиите за дузпата на Левски: какво са му отговорили?

09 март 2026, 22:08 часа 730 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич говори след загубата на „смърфовете“ с 0:1 като гост на Левски. Единственият гол в срещата отбеляза Евертон Бала от дузпа в 89-тата минута. Косич сподели, че е разговарял с реферите след края на срещата и ги е попитал дали е имало дузпа. Според разказа му, съдиите са потвърдили решението си, че дузпата за Левски е правилно отсъдена.

Душан Косич: „Питах арбитрите дали за тях това е дузпа“

Ето какво каза Душан Косич след загубата на Локомотив Пловдив с 0:1 от Левски: „Момчетата показаха брилянтна игра и имаха желязна дисциплина. Имахме достатъчно положения да нараним Левски. Питах арбитрите дали за тях това е дузпа и те ми казаха – да, на 100%. Трудно е да се приеме тази загуба. Не мога да успокоя момчетата в съблекалнята. Тази загуба може би ще ни направи по-силни.

Още: Хулио Веласкес: „Липса на всякакво уважение на мача Монтана - Лудогорец“

Левски - Локомотив Пловдив

„Важното е да възстановим“

В началото имахме леки проблеми в защита, но след това нямахме големи трудности. Трябваше да играем по-семпло, когато те ни пресираха. Тежка работа на терена ще ни помогне. Важното е да възстановим. Не искам да говоря за липсите ни откъм контузени. Това беше мач, в който се нуждаехме от Цварц, който взе участие днес. Очаква ни много труден мач срещу Септември София. Тази загуба боли“.

Още: Хулио Веласкес сравни Левски с ПСЖ: „Не беше лесно да се играе днес“

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
