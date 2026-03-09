Хулио Веласкес сравни Левски с ПСЖ: „Не беше лесно да се играе днес“

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след домакинската победа с 1:0 над Локомотив Пловдив. Той изрази мнението си колко е била важна победата над „смърфовете“ и каза, че е трябвало да бъде постигната, независимо колко трудна е била. Испанският специалист направи интересно сравнение между „сините“ и европейският шампион ПСЖ. С тази победа Левски запазва преднината си от 9 точки на Върха в Първа лига.

Хулио Веласкес: „Беше изключително важно да победим“

Ето какво каза Хулио Веласкес след победата с 1:0 над Локомотив Пловдив: „Без съмнение това е една от най-важните победи в първенството. Загубихме като гости от Лудогорец в последния мач. Беше изключително важно да победим, независимо от всички обстоятелства преди мача. Именно затова искам от цялото си сърце да благодаря на играчите за начина, по който се раздадоха. Не беше лесно да се играе днес.

„Отборът стоеше стабилно“

Играчите показаха характер и увереност от първата минута. Във футбола е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш. Отборът стоеше стабилно, показа стабилна игра и знаеше какво да прави в половината на противника. В крайна сметка дойде ситуацията за дузпата, която ни донесе победата. Заслужавахме я от първата до последната минута. Благодаря на публиката за енергията, която ни предаде“.

„ПСЖ нямаха типичен централен нападател“

След това дойде и сравнението с ПСЖ: „В 2026 година е доста субективно мнението за типичен централен нападател. ПСЖ спечелиха Шампионска лига през миналата и мога да изброя много мачове, в които нямаха типичен централен нападател. Не съм човек, който ще търси извинения. Гледам положително на нещата. Играчите показаха характер с желание и себераздаване. Опитаха се да дадат най-доброто от себе си и това е най-важното. Трябва да изглеждаме по най-добрия начин с това, с което разполагаме“.

