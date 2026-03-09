Евертон Бала, след като спаси Левски: „Така постигната, победата е много по-сладка“

В мач от 25-тия кръг на Първа лига Левски постигна домакинска победа с минимален резултат 1:0 над Локомотив Пловдив. Единственото попадение в мача реализира Евертон Бала от дузпа в 89-тата минута. Бразилецът говори пред медиите след края на срещата. Той сподели, че според него победата е много по-сладка, когато е постигната по трудния начин. Куршума каза още дали според него тази победа може да се нарече „шампионска“.

Евертон Бала: „Аз съм доволен“

Ето какво каза Евертон Бала за победата на Левски над Локомотив Пловдив с 1:0: „Много труден мач. През целия мач играха доста затворено. Опитвахме се да намерим пролука, но беше наистина трудно. Опитвахме също и по крилата, те бяха наистина добре групирани. Мачът отиваше натам, че трябваше да бъде решен с индивидуална акция, дузпа, удар от статично положение. Много добре от Око-Флекс, който спечели дузпата. Аз съм доволен от начина, по който изпълних. Много по-сладка е победата по такъв начин постигната.

„Искам да вкарвам повече“

Винаги съм тренирал доста. Във всички отбори съм изпълнявал статични положения. Но в малко отбори съм бил първи дузпаджия. Тук ми дадоха възможност да съм първа опция. Щастлив съм, че успях да се възползвам. Със сигурност искам да вкарвам повече, нападател съм. Преди индивидуалните цели поставяме отборните. Нека първо мислим за отборните цели, ако е писано, ще дойдат и индивидуалните“.

Евертон Бала говори и за това дали победата на Левски над Локомотив Пловдив може да се нарече „шампионска“: „Вероятно да. Не обичам да говоря така. Трудна победа, сладък привкус заради трудния начин. Предпочитам да повторя това, което винаги казвам – да мислим за следващия мач“.

