Венци Стефанов загатна за предстоящ голям трансфер на искан от ЦСКА

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира бъдещето на един от най-големите таланти на „белите“. Става въпрос за 19-годишното ляво крило на столичани – Кристиян Балов. Босът на Славия говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че фланговият футболист може да реализира сериозен изходящ трансфер през лятото. Както е известно, наскоро се появиха информации, че крилото попада в плановете на ЦСКА, както и на нидерландските Твенте и Цволе.

През този сезон Кристиян Балов има на сметката си общо 26 мача за Славия във всички турнири. В тях крилото се е отличил с четири попадения, а също така е направил и пет асистенции. Младият футболист има договор с „белите“ до лятото на 2027-ма, като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 500 000 евро.

„Сигурен съм на 100%, че ще играе голям футбол“

„Балов е наистина голям талант. Като се работи правилно с него съм убеден, че ще повишава нивото си, а и цената си. Тук е много важно да се отбележи това, че Ратко Достанич успя да го накара да играе така, както играят сериозните офанзивни играчи в Европа. Той трябва да бъде заплаха за всеки един противник. От едната аут линия до другата трябва да се бори и сменя позициите си“.

„Трябва да подава и да бъде непредсказуем за всеки срещу него. Винаги трябва да атакува и да търси топката. Защитниците на даден противников отбор не бива да го разгадават. Това се цени в големите отбори. Аз съм сигурен на 100%, че той ще играе голям футбол. Може да се стигне до негов трансфер в чужбина още през идното лято“.

„Един футболист трябва да има своя шанс и да го грабне. Трябва да му се даде път да отиде и да играе в по-голям отбор и по-силно първенство. Според мен това ще е добре за него, за Славия и за футбола в България. Освен Балов имаме и други много качествени деца. Макси Лазаров например е на 17 години, но има много качества. Дано да бъде здрав и да се развива“, каза Венци Стефанов.

