Спорт:

Венци Стефанов загатна за предстоящ голям трансфер на искан от ЦСКА

09 март 2026, 16:35 часа 241 прочитания 0 коментара

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира бъдещето на един от най-големите таланти на „белите“. Става въпрос за 19-годишното ляво крило на столичани – Кристиян Балов. Босът на Славия говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че фланговият футболист може да реализира сериозен изходящ трансфер през лятото. Както е известно, наскоро се появиха информации, че крилото попада в плановете на ЦСКА, както и на нидерландските Твенте и Цволе.

През този сезон Кристиян Балов има на сметката си общо 26 мача за Славия във всички турнири. В тях крилото се е отличил с четири попадения, а също така е направил и пет асистенции. Младият футболист има договор с „белите“ до лятото на 2027-ма, като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 500 000 евро.

„Сигурен съм на 100%, че ще играе голям футбол“

„Балов е наистина голям талант. Като се работи правилно с него съм убеден, че ще повишава нивото си, а и цената си. Тук е много важно да се отбележи това, че Ратко Достанич успя да го накара да играе така, както играят сериозните офанзивни играчи в Европа. Той трябва да бъде заплаха за всеки един противник. От едната аут линия до другата трябва да се бори и сменя позициите си“.

Кристиян Балов Славия

„Трябва да подава и да бъде непредсказуем за всеки срещу него. Винаги трябва да атакува и да търси топката. Защитниците на даден противников отбор не бива да го разгадават. Това се цени в големите отбори. Аз съм сигурен на 100%, че той ще играе голям футбол. Може да се стигне до негов трансфер в чужбина още през идното лято“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Един футболист трябва да има своя шанс и да го грабне. Трябва да му се даде път да отиде и да играе в по-голям отбор и по-силно първенство. Според мен това ще е добре за него, за Славия и за футбола в България. Освен Балов имаме и други много качествени деца. Макси Лазаров например е на 17 години, но има много качества. Дано да бъде здрав и да се развива“, каза Венци Стефанов.

ОЩЕ: Две фабрики за таланти набелязаха младок от столичен гранд

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Славия Твенте Венцеслав Стефанов Цволе Кристиян Балов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес