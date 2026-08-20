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ЦСКА ще търси чудо в София с огромни кадрови проблеми! Две звезди са аут, още трима са под въпрос

20 август 2026, 23:38 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
ЦСКА ще търси чудо в София с огромни кадрови проблеми! Две звезди са аут, още трима са под въпрос

Българският гранд ЦСКА ще има сериозни кадрови проблеми преди решаващия реванш с ОФИ Крит в Лига Европа. Христо Янев няма да може да разчита на Стефано Сенси и Мохамед Брахими заради наказания, докато Джеймс Ето'о и Жан-Филип Гбамен са с леки контузии, а Анжело Мартино продължава да е извън строя.

ЦСКА без Сенси и Брахими в реванша срещу ОФИ! Ето'о, Гбамен и Мартино под въпрос

Сенси ще пропусне срещата заради натрупани жълти картони, докато Брахими бе изгонен при загубата с 0:3 в Ираклион. Крилото получи директен червен картон за удар без топка срещу Айтор Канталапиедра и няма да бъде на разположение на Янев.

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Гбамен

Още по-сериозен е въпросът около Ето'о и Гбамен. Двамата започнаха като титуляри срещу ОФИ, но след двубоя Янев разкри, че са получили леки контузии след удари. Гбамен видимо се придвижваше трудно в края на мача, но нямаше как да остави ЦСКА с девет души на терена. Треньорът обаче подчерта, че на този етап по-важно е тимът да се концентрира върху начина си на игра.

"Гбамен и Ето'о получиха леки контузии след удари, но това не е важното. Трябва да се съсредоточим върху голямата картинка", заяви Янев.

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Под въпрос остава и Анжело Мартино. Аржентинецът не игра в Ираклион и вече пропусна последните мачове на ЦСКА. Той продължава да се възстановява и към момента не е ясно дали ще бъде готов за реванша.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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