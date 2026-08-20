Пожар в "Орландовци" задими софийски квартали

Пожар е възникнал в столичния квартал "Орландовци" тази вечер в гараж за автобуси. По-късно огънят е бил загасен, съобщава БНР. По информация на пожарната няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място са били изпратени два екипа огнеборци, които са работили по овладяването на пламъците. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото.

Не е ясно дали има унищожени автобуси и какви са щетите. Огънят е бил в района на кръстовището на улиците "Дан Колов" и "Лавандула", в близост до Владайската река.

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Задимени квартали в София

Жители на различни квартали в София са усетили силна миризма на изгоряло и дим. Смята се, че е възможно тази миризма да е дошла именно от пожара в "Орландовци". В различни квартални групи във Facebook в последния час са пуснати публикации за задушлива миризма на дим и изгоряло и искане на информация къде има пожар.