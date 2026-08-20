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Обрат на „Герена“: Сираков запазва позицията си в Левски – ще продължи да взима самостоятелни решения по най-важните въпроси!

20 август 2026, 12:27 часа 840 прочитания 0 коментара

Наско Сираков ще запази много силно влияние и позиция в Левски, противно на слуховете, че новите собственици постепенно ще му отнемат управленски права. Това съобщиха колегите от БГНЕС. Както е известно, на предстоящото Общо събрание на клуба се очаква Наско Сираков да стане почетен президент, а оперативното ръководство да се движи от Борд на директорите, в който той няма да участва.

Сираков е отхвърлил покана да влезе в Борда на директорите на Левски

Според източници от „Герена“ Наско Сираков е получил покана да влезе в Борда, но не я приел. Неговото желание е било той да ръководи изцяло спортно-техническата част на Левски. Новите собственици са приели и ще му предоставят пълни права в това отношение.

Наско Сираков Атанас Бостанджиев

На събранието на 14 септември ще бъде обявена новата структура на Левски, в която е предвидено Сираков да участва в заседанията на Борда, но само със съвещателен глас. Сред предложенията за промени е и преминаването към едностепенна система на управление. Вместо досегашния модел клубът ще се ръководи от петчленен Съвет на директорите, който ще разполага с широки правомощия съгласно новия устав. Това даде повод за различни спекулации за бъдещето на Сираков, включително и за неговото окончателно оттегляне от клуба.

Ситуацията обаче е много по-различна. Клубната легенда ще продължи да управлява и ще взима самостоятелни решения по най-важните въпроси, свързани със селекция, заплати, треньори и всичко, което влиза във футболната част на Левски.

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Наско Сираков Левски Атанас Бостанджиев
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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