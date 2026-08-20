Станимир Стоилов не е съгласен с Левски за решението за генералния спонсор

Един от най-дорбите български треньори в момента Станимир Стоилов говори за представянето на Левски в Шампионска лига и ситуацията с главния спонсор на "сините". Компанията за залагания "Палмс бет", която влезе в партньорство с Левски в едни от най-трудните години на клуба, вече не е най-големият спонсор на "Герена". В интервю за колегите от "Gong" Стоилов обясни, че не е съгласен с това решение.

Станимир Стоилов: "Това е пътят"

На първо място, Мъри поздрави Левски за добрата игра: "В Левски се случват доста положителни неща. Феновете на Левски продължават да пълнят стадионите и да си подкрепят отбора, което е най-важно. След идването на новия мажоритарен собственик значително се увеличиха възможностите на клуба, което е много положително. Това е пътят. Аз лично се надявам и пожелавам на отбора да бъде посрещнат след прибирането си от Атина, така както беше посрещнат след завръщането си от Киево - като участник в Шампионската лига".

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"Те бяха основният финансов стълб"

След това Стоилов изрази мнението си за смяната на генералния спонсор: "Смятам, че "Палмс бет" и г-н Мило Борисов заслужават огромно уважение и голямо благодаря на всички фенове на Левски. Когато клубът беше фалирал, те бяха основният финансов стълб. Те заедно с феновете и работещите в клуба, извадиха Левски от полумъртво състояние. Генералният спонсор оказа сериозна подкрепа, за да може Левски да бъде това, което е днес. Може би без тях клубът нямаше да може да излезе от тази ситуация.

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"Аз знам от първо лице колко труден беше тогава моментът"

Лично аз смятам, че след като г-н Борисов беше отправил оферта за подновяване на договора, дори да има друга, която да е с по-добри параметри, "Палмс бет" заслужи договорът за спонсорство да бъде продължен. Дори Левски да беше загубил минимална сума. Аз знам от първо лице колко труден беше тогава моментът за Левски, а г-н Борисов винаги откликваше на нашите малки финансови нужди, които имахме. Мнението ми е, че те заслужиха по всички параграфи да продължат да бъдат генерален спонсор на Левски.

Аз лично благодарих на г-н Борисов при моето напускане, че през целия период, в който бях, финансирането, за което бяхме разговаряли, беше налице. Дори от време на време получавахме финансови помощи, не в сегашните размери, от спонсора. Аз съм човек, който оценява кой какво е направил за един клуб".

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