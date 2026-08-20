Янев не спести нищо на играчите на ЦСКА: Елементарни грешки! Изключително глупаво поведение

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе изключително критичен към представянето на футболистите му в първия мач срещу ОФИ Крит в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа, загубен с 0:3. Янев коментира, че всичко, което е можело да се обърка за неговия тим, се е объркало. Той акцентира на това, че ЦСКА е допуснал много елементарни грешки, а червеният картон на Мохамед Брахими бе определен като "изключително глупаво" действие и "белег за липса на опит".

"Всичко, което можеше да се обърка, се обърка"

"Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Имахме ситуации, но не успяхме да вкараме. Допуснахме елементарни грешки. Накрая бяхме с човек по-малко, изключително глупаво, което е белег за липса на опит", започна Христо Янев.

"Възползваха се от това, че играят на собствен стадион. Повечето им ситуации са плод на наши грешки. Когато останахме с 10 човека, играчите няма какво да чакат указания отвън, трябва да се наредят и просто да защитават резултата", добави още той.

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"Във футбола се случват най-различни чудеса"

Относно реванша, Янев каза: "Във футбола се случват най-различни чудеса. Ние сме същия отбор, който допреди това играеше добре". В него ЦСКА може и да не разчита на Жан-Филип Гбамен и Джеймс Ето'о, които получиха леки контузии, а Мохамед Брахими и Стефано Сенси ще изтърпят наказания. Анжело Мартино също се очаква да не играе.

"Гбамен и Ето'о получиха леки контузии след удари, но това не е важното. Трябва да се съсредоточим върху голямата картинка - да играем по-умно в тези мачове. Не трябва да губим лесно топката, трябва да имаме търпение и да играем спокойно с топката. Трябва да се върнем към онова, което правихме в първите мачове - да създаваме голови ситуации и да ги реализираме. Днес това не се случи."

"Характер се изгражда с време, в такива мачове. Не можем да вадим само положителни заключения. Трябва да си вадим правилните изводи, когато губим такива мачове, за да може всички ние да растем", завърши Христо Янев.

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