Кабинетът "Радев":

Левски влезе в топ 3 на Шампионска лига по интересен показател

20 август 2026, 22:20 часа 601 прочитания 0 коментара

Левски – АЕК е третият най-посетен мач от първите плейофни срещи в Шампионската лига през тази седмица. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" завърши 0:0, но привлече 38 976 зрители, показват данните на Football Meets Data. По-голяма посещаемост има единствено на Селтик – ЛАСК, който е гледан от 55 882 души, и на Фенербахче – Олимпик Лион с 41 655 зрители.

Левски - АЕК е третият най-посетен мач в плейофите на Шампионска лига

В същото време двубоят на "сините" е сред най-посетените в Шампионската лига от началото на сезон 2026/27. Само пет срещи досега са събрали повече публика. Левски – АЕК изпреварва по посещаемост редица мачове на европейски отбори с традиционно сериозна фенска маса. Сред тях са домакинствата на Цървена звезда, Фенербахче, Лех Познан и Олимпиакос.

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Левски - АЕК

В топ 10 по посещаемост за сезона попадат още Фенербахче – Щурм Грац с 39 800 зрители, Цървена звезда – АЕК с 40 833 и Лион – Спарта Прага с 51 494.

Данните потвърждават и силния интерес към европейското участие на Левски. Гостуването на "сините" на Университатя Крайова е посетено от 27 037 зрители, което също поставя срещата сред най-посетените мачове в квалификационната фаза.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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