Кабинетът "Радев":

ОФИ Крит – ЦСКА: Кога и къде да гледаме първия мач от плейофа за влизане в Лига Европа?

20 август 2026, 6:00 часа 380 прочитания 0 коментара

Носителят на Купата на България ЦСКА гостува днес на ОФИ Крит в първи мач от плейофите на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Победителят от сблъсъка ще си гарантира участие в основната фаза на надпреварата, докато тимът, който загуби битката ще трябва да продължи кампанията си в Лигата на конференциите.

ОФИ Крит – ЦСКА: Начален час и ТВ

ЦСКА достигна до този етап на Лига Европа, след като отстрани последователно отборите на Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив. Междувременно ОФИ Крит все още няма мач в турнира, тъй като стартира участието си директно от плейофите.

ЦСКА

В колко часа започва мачът между ОФИ и ЦСКА?

Двубоят между ОФИ Крит и ЦСКА е от късната програма на Лига Европа. Срещата, която ще се проведе на стадион „Панкратио“ в Ираклион, е насрочена за 21:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчва срещата между ОФИ Крит и ЦСКА?

Двубоят между ОФИ Крит и ЦСКА ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com!

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Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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