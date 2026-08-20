Войната в Украйна:

Моля те, не ме подлагай на такова изкушение! Допамин за 20 август

20 август 2026, 22:30 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Моля те, не ме подлагай на такова изкушение! Допамин за 20 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Аз съм послушен и дисциплиниран, железен съм! Мога да изтърпя цяла минута, но след това не гарантирам: 

Хем страшно, хем допаминово: Морски лъв подлуди рибари, ще го помнят цял живот

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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