Моля те, не ме подлагай на такова изкушение! Допамин за 20 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Аз съм послушен и дисциплиниран, железен съм! Мога да изтърпя цяла минута, но след това не гарантирам:
Хем страшно, хем допаминово: Морски лъв подлуди рибари, ще го помнят цял живот
Good boy pic.twitter.com/flCI5lIiHJ— marshall D (@amazing13_13) August 13, 2026
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