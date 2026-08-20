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Френски колос вади 9 милиона евро за една от големите звезди в българския футбол

20 август 2026, 22:43 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Френски колос вади 9 милиона евро за една от големите звезди в българския футбол

Една от големите звезди в българския футбол Петър Станич няма да продължи кариерата си в Олимпиакос, въпреки че дълго време сделката изглеждаше близо до финализиране. След провала на трансфера към гръцкия гранд интересът към атакуващия полузащитник на Лудогорец идва основно от Франция, където Олимпик Лион и други клубове следят ситуацията.

Петър Станич може да заиграе във Франция

Според информацията на френския Sport.fr Олимпик Лион е сред отборите, които най-настоятелно се интересуват от 24-годишния сърбин. В битката за подписа му може да се включи и Лориен, който има намерение да действа бързо.

Информацията идва малко след окончателния отказ на Олимпиакос да продължи преговорите за Станич. Гръцкият клуб е решил да насочи усилията си към друг футболист, след като разговорите с Лудогорец са се проточили. Това беше потвърдено и от гръцки, и от български източници.

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Петър Станич

Олимпиакос действително водеше сериозни преговори за Станич, като през лятото дори подобри офертата си. Според различни информации предложението е достигнало 7.5-8 млн. евро плюс бонуси, докато Лудогорец е държал на по-висока сума.

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Сега разградчани могат да очакват нова трансферна битка. Според Sport.fr цената на Станич е около 9 млн. евро – сумата, срещу която би могъл да бъде привлечен при оставащи две години от договора му. Интерес към него проявяват още Олимпик Марсилия и Монако, макар на този етап да не са толкова близо до сделка.

Станич привлече сериозно внимание през миналия сезон, след като завърши като един от голмайсторите на Лига Европа със 7 попадения в 10 мача.

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Лудогорец Олимпик Лион Летен трансферен прозорец Първа лига Петър Станич
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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