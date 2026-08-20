Войната в Иран::

Радар за икономика: Най-важните новини на 20 август 2026 г.

20 август 2026, 23:00 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 20 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 20 август 2026 г.

За първи път в историята на АЕЦ "Козлодуй": Намаляват мощността на един от блоковете заради критичното ниво на Дунав

На 21 август, петък, предстои превантивно намаляване на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 МВт. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната електроцентрала, посочват от Министерството на енергетиката и добавят, че то е продиктувано от продължаващото "безпрецедентно и критично понижение" на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад.

Още: За първи път в историята на АЕЦ "Козлодуй": Намаляват мощността на един от блоковете заради критичното ниво на Дунав

Схеми през водата и тока: Неизгодни договори потопяват финансово "ВиК Енерджи", Шишков се обръща към прокуратурата

За финансова криза в допреди това успешното дружество "ВиК Енерджи" сигнализира регионалният министър арх. Иван Шишков по време на брифинг. Освен медиите - министърът е изпратил и сигнал до прокуратурата. Става въпрос за сключени от дружеството три неизгодни договора по време на предишната власт, които са довели до загуби, но и до пропуснати печалби и общо щета за над 2,5 млн. евро. "Два от договорите са прекратени, ще се направи всичко възможно да се прекрати и третият", обеща министърът на регионалното развитие.

Още: Схеми през водата и тока: Неизгодни договори потопяват финансово "ВиК Енерджи", Шишков се обръща към прокуратурата

Край на скритите нощувки: Регистрират всички Airbnb апартаменти

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images/Guliver

Апартаментите за краткосрочни туристически наема чрез платформи като Airbnb ще бъдат включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от следващата година. Основната цел е секторът да излезе от сивия сектор и да осигури прецизно отчитане на нощувките, което ще доведе до по-високи приходи от туристически данък. Новината беше съобщена от министъра на туризма Илин Димитров в ефира на БНТ, където той подчерта, че засилването на контрола над този тип настаняване е задължителна стъпка и указание от Европейската комисия за всички страни членки на ЕС.

Още: Край на скритите нощувки: Регистрират всички Airbnb апартаменти

Курсът на еврото не спира да чупи рекорди

Откакто на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът не спира да бележи най-високи равнища за 30-дневен период, дори и за по-голям. На 17 август единната европейска валута регистрира пак най-високо равнище за последния месец, след което смени няколко пъти посоката, за да стигне до курс, невиждан от 16 юни насам, когато се равняваше на над 1,16 долара. А днес еврото е със стойности, които не са били наблюдавани от 13 май - тогава валутата се равняваше на 1,171 долара.

Още: Курсът на еврото не спира да чупи рекорди

Цената на петрола върви нагоре в пета поредна сесия: Нов играч влияе - ОАЕ

Цените на петрола се повишават в азиатската търговия днес, 20 август, за пета поредна сесия. Това се случва на фона на опасенията, че продължаващият застой във войната между САЩ и Израел срещу Иран ще задълбочи нарушените доставки от Близкия изток и ще доведе до допълнително свиване на световните запаси. Фючърсите с доставка през октомври на суровия петрол сорт "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха до 91,81 долара за барел към 09:15 ч. българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол WTI с доставка през септември, чийто контракт изтича по-късно днес, стигнаха 86 долара за барел, показват данните на CNBC в реално време.

Още: Цената на петрола върви нагоре в пета поредна сесия: Нов играч влияе - ОАЕ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АЕЦ Козлодуй Airbnb цена на петрола Иван Шишков курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес