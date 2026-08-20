Радар за икономика: Най-важните новини на 20 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 20 август 2026 г.

За първи път в историята на АЕЦ "Козлодуй": Намаляват мощността на един от блоковете заради критичното ниво на Дунав

На 21 август, петък, предстои превантивно намаляване на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 МВт. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната електроцентрала, посочват от Министерството на енергетиката и добавят, че то е продиктувано от продължаващото "безпрецедентно и критично понижение" на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад.

Още: За първи път в историята на АЕЦ "Козлодуй": Намаляват мощността на един от блоковете заради критичното ниво на Дунав

Схеми през водата и тока: Неизгодни договори потопяват финансово "ВиК Енерджи", Шишков се обръща към прокуратурата

За финансова криза в допреди това успешното дружество "ВиК Енерджи" сигнализира регионалният министър арх. Иван Шишков по време на брифинг. Освен медиите - министърът е изпратил и сигнал до прокуратурата. Става въпрос за сключени от дружеството три неизгодни договора по време на предишната власт, които са довели до загуби, но и до пропуснати печалби и общо щета за над 2,5 млн. евро. "Два от договорите са прекратени, ще се направи всичко възможно да се прекрати и третият", обеща министърът на регионалното развитие.

Още: Схеми през водата и тока: Неизгодни договори потопяват финансово "ВиК Енерджи", Шишков се обръща към прокуратурата

Край на скритите нощувки: Регистрират всички Airbnb апартаменти

Снимка: Getty Images/Guliver

Апартаментите за краткосрочни туристически наема чрез платформи като Airbnb ще бъдат включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от следващата година. Основната цел е секторът да излезе от сивия сектор и да осигури прецизно отчитане на нощувките, което ще доведе до по-високи приходи от туристически данък. Новината беше съобщена от министъра на туризма Илин Димитров в ефира на БНТ, където той подчерта, че засилването на контрола над този тип настаняване е задължителна стъпка и указание от Европейската комисия за всички страни членки на ЕС.

Още: Край на скритите нощувки: Регистрират всички Airbnb апартаменти

Курсът на еврото не спира да чупи рекорди

Откакто на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът не спира да бележи най-високи равнища за 30-дневен период, дори и за по-голям. На 17 август единната европейска валута регистрира пак най-високо равнище за последния месец, след което смени няколко пъти посоката, за да стигне до курс, невиждан от 16 юни насам, когато се равняваше на над 1,16 долара. А днес еврото е със стойности, които не са били наблюдавани от 13 май - тогава валутата се равняваше на 1,171 долара.

Още: Курсът на еврото не спира да чупи рекорди

Цената на петрола върви нагоре в пета поредна сесия: Нов играч влияе - ОАЕ

Цените на петрола се повишават в азиатската търговия днес, 20 август, за пета поредна сесия. Това се случва на фона на опасенията, че продължаващият застой във войната между САЩ и Израел срещу Иран ще задълбочи нарушените доставки от Близкия изток и ще доведе до допълнително свиване на световните запаси. Фючърсите с доставка през октомври на суровия петрол сорт "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха до 91,81 долара за барел към 09:15 ч. българско време. Фючърсите на американския лек суров петрол WTI с доставка през септември, чийто контракт изтича по-късно днес, стигнаха 86 долара за барел, показват данните на CNBC в реално време.

Още: Цената на петрола върви нагоре в пета поредна сесия: Нов играч влияе - ОАЕ