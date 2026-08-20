ЦСКА преживя кошмарна нощ в Крит! ОФИ почти изхвърли "армейците" от Лига Европа

Носителят на Купата на България ЦСКА загуби с 0:3 от ОФИ Крит като гост в първия плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа. "Армейците" допуснаха по един гол и в двете полувремена, а в края останаха и с човек по-малко след директен червен картон на Мохамед Брахими, като в добавеното време на мача падна и трети гол. Двубоят бе кошмарен и заради това, че "червените" не отстъпиха толкова игрово, но въпреки това инкасираха три гола. Реваншът в София изисква от ЦСКА да вкара поне три гола, за да докара мача до продължения.

ОФИ разби 10 от ЦСКА в Крит

Домакините започнаха по-активно и стигнаха до първия удар още в началните минути, но ЦСКА постепенно изравни играта. Първата добра възможност за "червените" дойде в 15-ата минута, когато Леандро Годой стреля акробатично, но Николаос Христогеоргиос улови. ОФИ поведе в 20-ата минута. Айтор Канталапиедра центрира отляво, топката се отклони в ръката на Пастор, а Таксиархис Фунтас се възползва от ситуацията и отблизо реализира за 1:0.

ЦСКА опита да отговори и създаде няколко положения до почивката. Йоанис Питас и Стефано Сенси пробваха удари, а в края на полувремето Питас стреля с глава след центриране на Джеймс Ето'о, но Христогеоргиос отново бе на мястото си.

Началото на втората част се оказа кошмарно за българския тим. След намеса на ВАР съдията отсъди дузпа за игра с ръка на Пастор. Фунтас застана зад топката и реализира второто си попадение в мача за 2:0. ЦСКА можеше да намали изоставането си в 56-ата минута, когато Сенси стреля от въздуха, но вратарят на ОФИ спаси. Малко по-късно „армейците“ удариха и греда след изстрел на Мохамед Брахими, а Теодор Иванов пропусна от непосредствена близост.

Десет минути преди края Брахими получи директен червен картон за удар без топка срещу Канталапиедра и остави ЦСКА с човек по-малко. До края ОФИ упражни натиск и успя да стигне до трети гол. Лоренцо Дикман успя да се разпише за 3:0. "Армейците" ще трябва да търсят победа с поне три гола разлика в реванша на Националния стадион "Васил Левски", ако искат да докарат мача поне до продължения.