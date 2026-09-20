Мир, война и помилване: Любопитни сходства в позициите на кандидат-президентските двойки

"Справедливият мир е мир, който дава гаранции, че ще е устойчив. Не е мир, който е краткосрочен – между два етапа на войната. Затова той трябва да се съобразява с международното право, да няма двойни стандарти, да не се променят границите със сила". Така кандидат-президентът и бивш служебен премиер Андрей Гюров вижда мира, който трябва да бъде постигнат между Русия и Украйна във войната, започната от руския диктатор Владимир Путин.

Андрей Гюров: Националният интерес на България не е да се седи в изолация, бих бил опонент, ако не съм съгласен с посоката

В интервю за bTV той каза, че е много важно как ще завърши този конфликт, защото начинът "ще даде архитектурата на сигурността в Европа оттук нататък". "Това е изключително важно за нас, които сме на източния фланг. Има руски официални лица, които казват, че НАТО трябва да се върне в границите от 1991 г. Затова трябва да имаме ясна позиция и посока, да сме част от съюзите, които ни дават сигурност и посока", посочи той.

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"Виждам, че има разлика в посланията, които се отпращат от сегашното правителство и президента в чужбина (от една страна - бел. ред.) и в България. Това не води до добри резултати. Националният интерес на България не е да седи в изолация, а да се защитава на базата на силните съюзи, в които страната участва. Ние сме една от най-древните държави, част сме от Европа. Нашите деца учат в Европа, пътуваме в Европа – неразривно свързани сме с континента. Трябва да сме солидарни с нашите партньори, както беше в случая в Лайпциг. Но навън казваме: "Да, ние сме солидарни", а от трибуната на Народното събрание изразяваме съмнение дали това, което казват нашите германски партньори, е истина, или не", каза той.

Гюров имаше предвид инцидента от август, при който руски дрон, натоварен с взривни устройства, опита да взриви украински самолет "Ан" на летището в Лайпциг. Неуспешно изпълнената задача повдигна множество въпроси впоследствие - включително дали има българска връзка. Междувременно Берлин категорично заяви, че Русия стои зад опита за саботаж, докато премиерът Румен Радев изрази солидарност с партньорите ни от Германия: Българска връзка в руската атака с дрон в Лайпциг? Германският посланик ни предупреди за Путин.

Андрей Гюров иска "силен и независим президент". По време на своя обиколка в страната е видял "доверие, надежда, притеснение от смяната на ориентацията на страната, концентрацията на власт". Затова "мотивацията ми е да спечеля тези избори, за да може да се каже "не", когато правителството предлага лош бюджет, за да може да се казва "не" на изпълнителната власт, защото иначе става еднолична власт", заяви кандидат-президентът, който се явява в двойка с Георги Кандев - бившия главен секретар на МВР.

Попитан дали би вдигнал юмрук, ако се наложи - препратка към знаменития ход на тогавашния президент Румен Радев по време на антиправителствените протести през 2020 г. - Гюров каза: "Хората, които са работили с мен в парламента, БНБ и Министерски съвет, знаят, че аз съм човек, който подава ръка. Винаги съм готов да търся диалог и обща посока върху проблемите на страната. Но не бих се поколебал да стана и опонент – да кажа кога не съм съгласен с посоката, в която върви България".

Снимка: Андрей Гюров, БГНЕС

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Кирил Вълчев разказа за времето, прекарано в бомбоубежища в Украйна

По-рано интервю пред bTV в "120 минути" даде и Кирил Вълчев - кандидатът за вицепрезидент в двойка с кандидат-президента и настоящ държавен глава Илияна Йотова. Той също коментира войната в Украйна и положението на българските общности там. Вълчев, който е генерален директор на БТА, разказа за посещенията си в Украйна и преживяното по време на войната. По думите му - 14 пъти е прекарвал часове в бомбоубежища и е виждал дронове над Одеса, където живее голяма българска общност.

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Той разказа и за посещение в Болградската гимназия, където заедно с деца е прекарал повече от час в бомбоубежище, което в мирно време е тяхната столова. „Това трябва да приключи“, заяви Вълчев.

Според него България трябва да настоява правата на българските общности да бъдат гарантирани, независимо под чий контрол се намират териториите, на които живеят. Сред тях той посочи възможността българите да изучават български език, история и география, да съхраняват фолклора и традициите си, както и да имат свои църкви и училища.

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Според Вълчев страната ни трябва да мисли и за периода след края на войната. „Тази война ще свърши. Дай Боже да е по-скоро. Когато свърши, територията на Украйна ще трябва да бъде възстановявана“, каза той. По думите му - районите, населени с българи, дават възможност България да участва пряко във възстановяването. Като пример Вълчев даде пътя към Задунаевка – селото, в което Христо Ботев е бил учител. Според него български компании биха могли да участват в изграждането и възстановяването на подобна инфраструктура.

Той подчерта и значението на българските общности зад граница в условията на демографски проблеми у нас. По думите му - голяма част от историческите български общности живеят именно в Бесарабия, Украйна и Молдова.

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Припомняме, че към момента Украйна предлага различни инициативи за мирни преговори, плюс компромиси като демилитаризиране на Донецка област - там, където армията на Владимир Путин още не може да проникне и да осъществи контрол. Диктаторът обаче настоява на максималистичните си искания, не дава индикации за компромиси и отказва пряка среща с Володимир Зеленски, освен ако тя не се проведе в Москва.

Снимка: Кирил Вълчев, БГНЕС

Помилването: и Гюров, и Вълчев искат промяна

Що се отнася за помилването на наркотрафикант от страна на Илияна Йотова, в качеството ѝ на вицепрезидент през 2022 г. - още една от горещите теми в започващата скоро кампания - Гюров заяви, че "в този инструмент трябва да има много голяма яснота относно критериите – да има прозрачност, да са на ясна база дали има възможност за ресоциализация, дали има промяна в поведението, дали има опасност".

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Кирил Вълчев също настоя за промяна на процедурата по помилване. Той предлага след изборите да бъде обсъдена възможността правилата, свързани с експертизите при помилванията, да бъдат уредени със закон. Той припомни, че бившият вицепрезидент Маргарита Попова е въвела по-ясен регламент чрез указ, но според него може да се обсъди процедурата да бъде записана в Закона за изпълнение на наказанията.

Вълчев постави и по-широкия въпрос за съдебните експертизи и за условията, при които тежко болни хора изтърпяват наказания в българските затвори. Според него в основата на този разговор стои доверието – включително доверието в медицинските специалисти, които дават експертни заключения за състоянието на лишените от свобода.

Кандидатът за вицепрезидент коментира и тезата на политическите си опоненти, че евентуалният избор на двойката Йотова–Вълчев би означавал продължение на досегашната власт. Според него в президентската надпревара се сблъскват две различни концепции за ролята на институцията. „Едната я формулират „коректив“. Другата, която ние застъпваме с госпожа Йотова, е „съгласие“", заяви той.

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