Демокрация по руски: В окупираната "ДНР" изборите приключиха в 14 ч., в Москва няма хартиени бюлетини (ВИДЕО)

Третият и последен изборен ден в Русия, в който гражданите имат право да подадат гласа си за състав на парламента (макар да е доста спорно доколко има реален избор), не преминава никак гладко. В така наречената Донецка народна република („ДНР“), т.е. незаконно окупираната и анексирана Донецка област на Украйна, избирателните секции затвориха в 14:00 ч. местно време, съобщи военният кореспондент на „Първи канал“ Ирина Куксенкова.

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Тя посочи, че решението е било взето поради заплахата от атаки с дронове и с цел осигуряване на обществената безопасност. Според избирателната комисия на „ДНР“ по това време по-голямата част от избирателите в региона вече са гласували.

В Москва отказват да ти дадат хартиени бюлетини

На избирателите в Москва пък се отказват хартиени бюлетини поради „масивна техническа неизправност“. Читатели на опозиционния медиен канал ASTRA съобщават, че на избирателите се предлагат терминали за електронно гласуване вместо хартия. Невъзможността да се получат хартиени бюлетини води до дълги опашки пред избирателните секции.

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„На избирателите се казва, че не фигурират в списъка. Има дълга опашка. Отидох до избирателната секция и ме помолиха да проверя дали съм в списъка чрез цифрова електронна машина за гласуване. Казах, че не искам да сканирам паспорта си там. Опитаха се да ме успокоят: „Няма проблем, виж“. Показаха ми пример с едно момиче, което дойде и сканира паспорта ми. Казаха ѝ: „Всичко е наред, натисни бутона „Гласувай“, ти си в списъка". Помолих отново да се срещна с член на избирателната комисия на секцията. Помолиха ме да изчакам, а след това ме пуснаха при момичето. Тя ми даде някакъв формуляр за отказ от използване на цифровата електронна машина за гласуване и успях да гласувам на хартия. Кабините за гласуване са отворени и се намират в средата на избирателната секция“, споделя московчанин.

Някои абонати по-късно писаха, че проблемът вече е решен и са успели да гласуват.

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Хаос по московските летища

Същевременно настана хаос на московските летища - над 400 полета закъсняха за 24 часа след най-голямата атака с дронове срещу столицата, засегнала и Московската рафинерия. Най-силно засегнато беше летище „Шереметиево“ - закъсняха 121 пристигащи и 126 заминаващи полета. На летище „Внуково“ закъсняха 129 полета, а други 11 бяха отменени. На летище „Домодедово“ закъсняха 27 пристигащи полета, а един беше отменен. Общо това са най-малко 403 закъснели и 12 отменени полета.

⚡️ Chaos at Moscow airports: more than 400 flights delayed in 24 hours after the largest drone attack on the capital



Sheremetyevo was hit hardest: 121 arriving flights and 126 departing flights were delayed.



At Vnukovo, 129 flights were delayed and another 11 canceled. At… https://t.co/5YYLJTIO51 pic.twitter.com/60v10jw6TB — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026

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В Армения протестират срещу Путин

Няколкостотин души се присъединиха към акцията „По обед срещу Путин“ в арменската столица Ереван. Пред руското посолство се образува дълга опашка - хората отидоха да гласуват в последния ден от изборите за Държавната дума на Русия. На площада до посолството се провежда и антивоенен митинг.

Протестът беше подкрепен от руски опозиционни инициативи в чужбина, включително движението „Прогрес“.

🗳 Several hundred people joined “Noon Against Putin” in Yerevan



A large line formed outside the Russian Embassy in the Armenian capital as people came to vote on the final day of Russia’s State Duma elections.



An anti-war rally is also taking place in the square near the… pic.twitter.com/lF6plVNDk7 — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2026