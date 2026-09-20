Лидерът на забранената опозиция в Русия пред българска аудитория: Вървим към ядрена война и искаме да спрем Путин, за да ви спасим

"Руското общество иска мир, иска да живее в Русия, която уважават, а не от която се страхуват. Страна, която е отворена към света, в която могат да изградят бъдещето си, без да емигрират. Ето защо има голяма подкрепа за платформата на партия "Яблоко"- за мир, свобода, живот в Русия без страх". Това заяви в интервю за bTV лидерът на най-старата либерална партия в Руската федерация "Яблоко", която в момента е опозиция и бе отстранена от участие в парламентарните избори (18-20 септември). Тя е единствената платформа в страната, призоваваща за мир в Украйна.

На 10 август Върховният съд на Русия отмени регистрацията на федералния списък с кандидати на "Яблоко". На 17 август Апелативната колегия на Върховния съд остави това решение без промяна. На 3 септември на партията беше отказано предаването на надзорна жалба за разглеждане от Президиума на Върховния съд. Всичко това се случи съдебен иск, заведен от провоенната партия „Родина“.

Още: Българска връзка в руската атака с дрон в Лайпциг? Германският посланик ни предупреди за Путин

Основанията за отмяната на листата се базираха на заключенията на съда за нарушения на законодателството за интелектуалната собственост при провеждането на предизборната агитация, предполагаемото използване на средства извън избирателния фонд и получаването на дарения от лица, получавали финансиране от чуждестранни източници. Впоследствие "Яблоко" сезира Конституционния съд на страната.

"Не трябва да допускаме ядрена война"

"Този път имаме много кратка партийна програма. Тя се състои само от 43 думи. Това е най-кратката програма в историята на Русия, а може би и в световната политика. Ключовото е, че не трябва да допускаме прерастването на сегашните събития в ядрена война. Защото при толкова ниско равнище на отговорност на политиците може да стигнем - и засега вървим - към ядрена война. "Яблоко" се стреми да спаси Русия, хората в Русия и цялото човечество от ядрена война", заяви Рибаков.

Още: "Чуждестранен агент" прати западни пари на провоенна руска партия: Ще я спре ли Путин за изборите, както стори с опозицията?

"Това е много тревожна прогноза. За голямо съжаление, много хора не го разбират и смятат, че нашата позиция се основава на желанието да предизвикаме у хората някакъв страх. Но същото се казваше и преди 24 февруари 2022 г., както и че 24 февруари 2022 г. не може да се случи. Правим всичко възможно за преговори, по време на които хората не се убиват. Правим всичко, за да спасим нашето и вашето бъдеще", добави той, визирайки началото на войната в Украйна, чието начало постави диктаторът Владимир Путин.

Много политици, близки до Кремъл, публично призовават за употребата на тактическо ядрено оръжие, посочи Рибаков. "Според експерти няма да има разлика между тактическото и стратегическото ядрено оръжие. Призовавам всички да не правят експерименти по такъв въпрос. Не искам животите ни да висят на косъм от това дали някой ще вземе такова решение - било то президентът Путин, или някой друг", каза лидерът на "Яблоко".

Снимка: Николай Рибаков, Facebook

Още: "За мир": Лидерът на отстранената от избори в Русия партия "Яблоко" остави послание за Путин по бюлетините (СНИМКИ)

Рибаков: Щяхме да сме втори след партията на Путин, ако ни бяха допуснали до изборите

Властите в Русия твърдят, че обществото е "сплотено" зад режима, зад войната. Рибаков обаче казва, че в Омск, Петрозаводск, Казан и на още места много хора казват, че искат мир, искат бъдеще без агресия, злоба и омраза.

"Десетки и стотици хиляди хора публично изразиха позицията си в социалните мрежи. Милиони хора ги подкрепиха. Партия "Яблоко" би заела второто място след "Единна Русия" на изборите, ако беше в бюлетината, сочат социологическите проучвания. Според редица държавни проучвания повечето хора подкрепят позицията на "Яблоко" - че трябва да се премине към дипломатически преговори. Там вече могат да се обсъждат всякакви въпроси, включително за териториите", заяви лидерът на либералната опозиция.

Според него справедлив мир е следното: "когато хората не се страхуват да се събудят, да заспят. Не се страхуват за своите близки. Не са изложени на риск да бъдат бити, да бъдат вкарани в затвора заради думите си, заради политическата си позиция".

Още: Заради отстраняването си от изборите в Русия: Партия "Яблоко" сезира Конституционния съд

100 кандидати на "Яблоко" са в играта: важният сигнал към Путин

"В районите имаме 100 кандидати, които могат да станат депутати в Държавната дума - в парламента", посочи Рибаков. Половината народни представители влизат директно от едномандатните райони, обясни той.

"В Русия всички решения се вземат от един човек - Владимир Путин. Ако гражданите през 2026 г. гласуват за кандидатите на "Яблоко" в едномандатните райони, това ще бъде най-важният сигнал за президента Путин. Защото в момента има 10 партии в бюлетината, които подкрепят Путин. Няма опозиция", каза Рибаков.

"В момента 8 мои другари са в затвора заради защита на мира и на свободите. А шестима наши другари бяха убити заради политическата си позиция, започвайки от 1998 г. "Яблоко" обаче няма да промени своите убеждения, ценности и позиция. Работим в тежка ситуация, но работим и да спасим човечеството. Нашата цел е много по-висша от натиска, който ни се оказва. Ще работим да спасим човешките животи в Русия, Украйна, Европа и света като цяло", категоричен е той.

Още: Ръцете на Путин, нейната кръв: 11 г. затвор за зам.-председател на опозицията в Русия заради публикация срещу войната