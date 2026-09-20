"За мир": Лидерът на отстранената от избори в Русия партия "Яблоко" остави послание за Путин по бюлетините (СНИМКИ)

„За мир“ и „За споразумение за прекратяване на огъня“ - това написа на бюлетините за парламентарните избори в Русия Николай Рибаков - лидерът на опозиционната партия „Яблоко“, на която практически режимът в Кремъл забрани участие във вота за Държавната дума (парламента). Днес е последният, трети ден от парламентарните избори. "Яблоко" планираше да се яви като единствената платформа, призоваваща за мир с Украйна, но позиционираната като партия на войната "Единна Русия" на диктатора Владимир Путин явно имаше други планове.

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Защо Върховният съд на Русия забрани участието на "Яблоко" на изборите

На 10 август Върховният съд на Русия отмени регистрацията на федералния списък с кандидати на „Яблоко“. На 17 август Апелативната колегия на Върховния съд остави това решение без промяна. На 3 септември на партията беше отказано предаването на надзорна жалба за разглеждане от Президиума на Върховния съд. Всичко това се случи съдебен иск, заведен от провоенната партия „Родина“.

Основанията за отмяната на листата се базираха на заключенията на съда за нарушения на законодателството за интелектуалната собственост при провеждането на предизборната агитация, предполагаемото използване на средства извън избирателния фонд и получаването на дарения от лица, получавали финансиране от чуждестранни източници. Впоследствие "Яблоко" сезира Конституционния съд на страната.

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Председателят на партията гласува на 20 септември сутринта в избирателна секция №360 в гимназия №105 на улица „Орбели“ в Санкт Петербург, предаде руското опозиционно издание ASTRA. Той написа свои собствени послания върху бюлетините, включително „За мир“ и „За споразумение за прекратяване на огъня“, като по този начин ги направи невалидни.

Рибаков пристигна в избирателната секция заедно с бившите депутати от Законодателното събрание Александър Шишлов и Дмитрий Анисимов, като носеше ябълки. След гласуването той раздаде плодове и автографи на свои привърженици.

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