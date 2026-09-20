Българска връзка в руската атака с дрон в Лайпциг? Германският посланик ни предупреди за Путин

"Сигурни сме. Сигурни сме". Така германският посланик в България Ирене Планк отговори на въпрос в интервю на bTV доколко Берлин потвърждава, че Русия стои зад опита за взрив на украински самолет "Ан" на летището в Лайпциг през август. Германските служби за сигурност успяха недвусмислено да установят, че зад нападението стои Москва. Лица от ГРУ (руското разузнаване) са били идентифицирани от данни от прехваната комуникация, стана ясно от думите ѝ. „Нямаме никакво съмнение“, допълни тя.

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"От една страна, това наистина беше целенасочена атака срещу този украински самолет, но тази атака се състоя в Германия. Това беше послание на Русия. Русия, Путин реши да ескалира с хибридни атаки. Целта е германското общество и Европа като цяло да бъдат сплашени и отслабени, да се създаде разделение", обясни германският посланик у нас, наричайки случилото се и "атентат".

Българска връзка?

Припомняме, че дронът, натоварен с боеприпаси, не успя да се взриви, приближавайки се към украинския самолет. След това германски медии, позовавайки се на материали от раздследването, посочваха, че взривните вещества са дошли от България и Сърбия. Планк обаче не смее да потвърди.

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"Това все още е предмет на разследване от страна на германските органи, но спорез мен то не е от съществено значение. Знаете, че руските тайни служби работят с т.нар. "агенти еднодневки", а също и с криминални мрежи. А такива ги има във всяка страна. Според мен много по-важно е, че България е цел на руски хибридни атаки и че Русия разглежда страната като неприятелска", каза посланикът.

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Попитана за пожарите в складове на оръжейната компания „ЕМКО“ на Емилиян Гебрев, тя посочи, че всичко е част от по-голяма картина. "Видяхме подобни инциденти в няколко европейски държави", добави тя, имайки предвид случаи в Италия и Полша.

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Ирене Планк благодари на българския премиер

Все пак Ирене Планк благодари на премиера Румен Радев, че е уверил Германия в солидарността на България във връзка със случилото се в Лайпциг. България спря военната помощ за Украйна и е извън Коалицията на желаещите, но "от една страна, естествено, е суверенно българско решение по какъв начин България иска да подкрепя Украйна", каза тя. "И ако наличните запаси са ограничени, разбираме. Но има различни възможности – например енергийно сътрудничество. Също така има около 300 000 граждани в Одеса с български корени. Може би това е важно за България", каза Планк.

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Победата на „Алтернативна Германия“ – крайнодясната проруска формация – в регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт също бе тема на разговора. Ирене Планк посочи, че провинцията е с население от малко над 2 млн. души – около половината от това на столицата Берлин. От думите ѝ се разбра, че успехът на АзГ не е толкова притеснителен, но все пак повдига въпроси за подкрепата за Киев в Европа.