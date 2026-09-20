Зеленски: Стреляхме по Русия с новата си балистична ракета "Пеликан"? (ВИДЕО)*

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че тази нощ Украйна е осъществила масирана въздушна атака срещу Русия и основната цел е била руската столица Москва. В съобщението на Зеленски в профилите му в социалните мрежи обаче има много важна информация - използвани са украински крилати ракети "Фламинго" и "Пеликан".

* Какво е "Пеликан" - това е името на украинския проект за балистична ракета FP-7, според "Украинска правда". Украинският мониторингов канал "Кибер Борошно" обаче казва, че става въпрос за дрон, не за балистична ракета. Друг украински мониторингов канал в лицето на Drone Bomber уточнява - с името "Пеликан" са обозначени както украинският проект за балистична ракета FP-7, така и два вида украински дронове: дрон-примамка и атракуващ дрон от самолетен тип. Вторият дрон има обхват от 5600 километра, потенциално, защото е замислен първоначално като пренасящ товари. Отделно има и радарна система "Пеликан":

Проектът FP-7 е на Fire Point, която разработва и FP-9 - именно FP-9 беше казано, че ще има обсег до Москва (обсегът по план е 850 километра), докато FP-7 би трябвало да е с обсег около 300 километра и да е по-евтина алтернатива на ATACMS. Заявката на Fire Point беше FP-7 да се използва за ПВО системата "Фрея", за чието разработване Киев събира подкрепа в Европа. А от Fire Point неколкократно обявиха, че ще има "тестове на терен" на проектите им със стрелба по Русия. За тази нощ обаче в профилите на украинската оръжейна компания още няма никаква информация, a Денис Щилерман, съоснователят на Fire Point, е споделил единствено кадри от пожарите в Москва в официалния си профил в "Х", като ги е гарнирал с емотиконка на усмивка - ОЩЕ: Зеленски потвърди: Украинските балистични ракети влизат в бойна употреба още тази есен

Иначе Зеленски посочие, че в Москва са поразени "ключов индустриален обект" (Московската рафинерия) и "логистичен обект" (складове на "Модерни складови технологии" на 290 000 квадратни метра). Украинският президент обаче не казва, че "Пеликан" е изстреляна по Москва - в публикацията му се обяснява, че тази нощ са приложени "украински далекобойни санкции" срещу Русия, не само срещу Москва. Руското военно министерство каза, че тази нощ са свалени 1110 украински далекобойни дрона над руска територия - Още: Украинските дронове стигнаха и до основен за Москва ТЕЦ. Зеленски даде данни за свършеното (ВИДЕО)