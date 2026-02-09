Лайфстайл:

Президентът на Барселона подаде оставка

Жоан Лапорта подаде оставка като президент на Барселона. Но привържениците на каталунците няма от какво да се притесняват, тъй като това е стандартна процедура. На 15 март предстоят избори за нов президент на испанския гигант и Лапорта ще участва. Официално до встъпването в длъжност на новия шеф на клуба тази позиция ще заеме вицепрезидентът Рафаел Юсте. А през това време Жоан Лапорта ще е в предизборна кампания.

Жоан Лапорта ще се бори за трети мандат начело на Барселона

63-годишният испанец е начело на Барселона от 5 години, като това е вторият му мандат. На изборите на 15 март той ще се бори за третия си мандат с още трима кандидати – Виктор Фонт, Чави Вилажоана и Марк Сирия. Който и да бъде избран за новия президент на Барселона, ще встъпи в длъжност чак през лятото, като до тогава начело ще бъде Юсте. Освен Лапорта 9-ма членове на управителния съвет се оттеглят от длъжностите си.

Жоан Лапорта

Заедно с Лапорта си тръгват и 9-ма членове на управителния съвет

Става въпрос за вицепрезидентът по институционалните въпроси Елена Форт, вицепрезидентът по социалната дейност Антонио Ескудеро, както и директорите Феран Оливе, Джосеп Мария Алберт, Хавиер Барбани, Микел Кампс, Аурели Мас, Хавиер Пуч и Жоан Солер и Фере. До края на мандата ръководството на Барселона ще функционира в следния състав: Рафаел Юсте като президент, Жозеп Кубелс като вицепрезидент и секретар, Алфонс Кастро като ковчежник, както и директорите Джосеп Игнаси Масия, Анхел Риудалбас, Жоан Соле и Суст и Сиско Пужол.

