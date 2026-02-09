Не бяхме готови, но се справихме: Деси Стоянова преди 14 години (СНИМКА)

Снимка от 2012 година със Сашо Кадиев върна Деси Стоянова към началото на едно от най-важните професионални предизвикателства в кариерата ѝ – първия им ефир като водещи на "Преди обед" по bTV. В публикация в Instagram журналистката си припомня датата 6 февруари преди 14 години, когато двамата застават за първи път заедно пред камера. По думите ѝ, макар на кадъра да изглеждат усмихнати, реалността след това е била далеч по-различна.

"Не се отказвай"

С публикацията си, Стоянова обясни за смесените чувства, които изпитвала в онзи момент - един хаос от "лек ужас, трескава тревожност и натрапчиво чувство за неизбежен провал".

Деси Стоянова насочва вниманието не към самия ден на събитието, а към „следващия ден“ – моментът, който според нея често остава подценен. Именно тогава, споделя тя, започва истинската трудност и реалната трансформация – както в професионален, така и в личен план.

Тя признава, че още по време на първия ефир двамата със Сашо Кадиев са осъзнавали колко неподготвени са за предизвикателството, в което са се впуснали. Следващите дни и месеци са били изпълнени със съмнения, тревожност и усещане за възможен провал.

"Следващият ден беше труден, следващия – също, и всички следващи след тях за доста месеци напред, но в крайна сметка се справихме, пораснахме и не се провалихме.", пише Деси.

Въпреки това, с времето двамата успяват да се справят, да натрупат опит и да израснат професионално. Страховете им не се оправдават, а трудният период се превръща във важен урок.

В края на публикацията си Деси Стоянова отправя послание към всички, които се чувстват несигурни след началото на нещо ново – да не се отказват заради първите грешки. По думите ѝ усещането, че "няма да стане", е естествена част от началото, а не знак за провал.

"Изправи се и си кажи: "Следващият път ще е по-добре." И започни да работиш, за да стане така."