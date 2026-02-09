Лайфстайл:

"Това не е убийство, а чистка": Теориите за случая "Петрохан" не стихват

Продължаващата липса на официална информация от страна на МВР около множеството неясноти с шестте трупа, намерени на хижа "Петрохан" и на Околчица, стана причина следящите случая в социалните мрежи (а комай това е цялото ни общество днес предвид това, че става въпрос за "престъпление без аналог" за България, според органите) да разискват всевъзможни теории около убийствата (или убийства и самоубийство/самоубийства?). Трудно е да се обхванат и систематизират всички гледни точки, които се завъртяха по медиите и в социалните платформи. След като представихме тезите на експерти, тук ще добавим прочита на някои не толкова известни лица, коментирали в профилите си във Фейсбук.

Ето, например, какво пише Богдан Йорданов: "Това не е просто убийство, това е "чистка". Заличаване на една неудобна организация, която е почнала да вижда твърде много през обективите на дроновете си." Според неговата теория, мъжете в хижата са засекли нещо мащабно с дроновете си, което е станало причина професионални килъри да ликвидират първо тримата на "Петрохан", след което да вземат със себе си като заложници Ивайло Калушев и двете момчета. Целта на пътуването до Южното Черноморие, където Калушев има къща, е да получат записите от дроновете и паролите за криптирани устройства. След което откарват тримата до Врачанския балкан, където е инсценирано двойно убийство и самоубийство. За да не бъде засечен кемперът на връщане, използват платформа или автовоз. Според Йорданов, СМС-ът до майката е писан под диктовка под дулото на оръжие.

Второто мнение е на Nik Ray, отново във Фейсбук, който смята, че версията, че Ивайло Калушев се е самоубил, е нелогична. Или той е най-некомпетентният масов убиец в историята, пише Nik Ray, или въобще не е убиец.

"Самоубийството" е оперативно мероприятие.

"Мъж полудява, убива всички и се самоубива. Класика. Но, човек бяга и се крие, когато иска да живее, а не когато иска да се самоубие. Ако целта е самоубийство, защо не ги убива всичките наведнъж? (така е по-лесно и по-бързо.)

Ако целта е да прикрие престъпление, самоубийството елиминира мотива. Убиваш свидетели, за да живееш свободно, не за да умреш публично", посочва той.

Той обръща внимание на още нещо - сайтовете на Калушев са спрени месец преди смъртта му, което не се връзва с версията, че е убил приятелите си в състояние на афект, а че всичко е било предварително планирано. 

"Дигитално Калушев е заличен месеци преди труповете да изстинат. Домейните му (rokeadventure.com, speleoclub.com, divingmexico.com) са спрени, въпреки че има активни регистрации. Самоубийците не си чистят SEO-то преди смъртта. Професионалните чистачи го правят.

Това доказва, че операцията е планирана месеци по-рано. Някой е знаел графика и е имал достъп. Това е checklist на администратор.

Хората не трият уебсайтовете си преди да "полудеят". Психопатите не деактивират домейни месец преди да избухнат в афект. Това се нарича Оперативна подготовка", смята потребителят във Фейсбук.

Елена Страхилова
