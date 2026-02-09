SEVI представят първия си винил

Група SEVI отгръща страницата към някои от най-мрачните си парчета в лимитирано издание на винил "Black Pages – Dark Vinyl Stories". Музикантите обещават пътуване във времето с акцент върху любими композиции от албумите "The Battle Never Ends", "Follow Me", "Genesis" и като бонус трак – последния сингъл "Vampire Love". Специалната компилация ще бъде представена с тематичен концерт на 27-ми март в Sofia Live Club, който ще даде началото и на музикалния сезон за групата.

В рамките на събитието ще бъде представена и изложба на авторски пана на вокалистката Светлана Близнакова, вдъхновени от 10-те трака във винила. Събраните средства от продажби ще подкрепят международните турнета на SEVI през 2026 г. Групата планира близо 40 концерта зад граница и ще турира както самостоятелно, така и с музикантите от Hardline, които представят нов албум.

Специален гост на концерта в Sofia Live Club ще бъде младата италианска надежда – Франческа Лина заедно с група Aletrmagica, чийто барабанист Енрико Валенте участва в записите на последния албум на SEVI – "Genesis". Билетите вече са в продажба на Eventim.bg, а повече информация и новини около концерта ще откриете в официалното събитие във Facebook.

