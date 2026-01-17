Да вдигнеш цената с 350%: Това го може само майсторът в Първа лига

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

ЦСКА 1948 изпраща много солиден пролетен дял от Първа лига. Тимът от Бистрица завърши 2025 година в топ 3 с 37 точки - колкото има и вторият Лудогорец, и на 7 от лидера Левски. Чисто математически "червените" дори могат да мечтаят за титла. В състава на прохождащия в треньорската си кариера Иван Стоянов личат имената на няколко много класни за родните ширини футболисти.

Майсторите в ЦСКА 1948

Сред тях са пристигналият от втородивизионния немски Фортуна Дюселдорф Андре Хофман, грузинският национал Лаша Двали. Георги Русев е един от малкото българи, който би получил положителна оценка за цялостното си представяне през изминалата година. Борислав Цонев и Петър Витанов са достатъчно солидни за Първа лига. Определено добро впечатление остави и Браян Собреро. Българският вратарски тандем, в лицето на Димитър Шейтанов и Петър Маринов, също не е за пропускане. Към състава вече се присъедиха още 26-годишният германец Флориан Кребс и звездата на Спартак Варна Бернардо Коуто.

Сезонът на Мамаду Диало

Има обаче един футболист, който драстично промени кариерата си в ЦСКА 1948. Мавританският таран Мамаду Диало е топ трансферното попадение на "червените". 29-годишният централен нападател се присъедини към българския клуб през лятото на 2025-а от Шатору, който в момента се подвизава в третото ниво на френския футбол.

Диало бързо се адаптира към нашите ширини. Още от първите си мачове започна да впечатлява с мощ, скорост и голмайсторски инстинкт. През август месец наниза четири попадения, две от които в дербитата срещу Левски и ЦСКА. В следващите месеци пловдивските Ботев и Локомотив, Спартак Варна, Лудогорец, Берое, Септември и Славия за Купата също се превърнаха в жертви на мавританския национал, който оглавява голмайсторската класация, заедно с Ивайло Чочев. Двамата са се разписали по 11 пъти в родния елит. Диало има и 3 асистенции.

От 200 000 до 900 000 евро

Доброто му представяне логично се отрази на пазарната му стойност. В началото на юли 2025-а Мамау Диало е оценяван на 200 000 евро от реномирания портал Transfermarkt. Сега сумата е 900 000 евро, което означава повишаване с внушителните 350%. Вероятно, ако тази статистика попадне в радара на финансовия благодетел на ЦСКА 1948, публикацията би гласяла: "Браво, майсторе! #Работим грамотно". Оставяйки шегата настрана, щабът на "червените" наистина доказа професионализма си с уцелването на подобен профил играч, който със сигурност ще има ключова роля в борбата за медалите в Първа лига.

Любопитно е, че по гореспоменатия показател на второ място е защитникът на Арда Кърджали Давид Акинтола, чиято цена от 200 000 евро е нараснала до 600 000 евро - 200%. Редно е да отдадем заслуженото и на звездата на Левски Майкон. Той е покачил пазарната си стойност през пролетния дял с 1 800 000 евро - от 1 200 000 евро до 3 000 000 евро - 150%. Това е и най-голямото нетно повишаване в Първа лига. С поне 100% цената са си вдигнали също Гашпер Търдин, Мустафа Сангаре и Кристиан Макун. Венецуелският централен защитник е втори по нетно повишаване - милион и половина евро.

Излагам данните, за да стане ясно, че погледнато отборно Левски е развил най-сериозно трансферната стойност на футболистите си, но в индивидуалната класация номер 1 си остава "майсторът" от ЦСКА 1948 Мамаду Диало.

Автор: Джем Юмеров

