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Ела да те прегърна! Допамин за неделя

30 август 2026, 22:30 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Ела да те прегърна! Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Какво по-хубаво от тази прегръдка:

Не казвайте, че сте виждали някога подобно нещо! Допамин за понеделник

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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