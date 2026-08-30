Ела да те прегърна! Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Какво по-хубаво от тази прегръдка:
Не казвайте, че сте виждали някога подобно нещо! Допамин за понеделник
#animals #animaloftheday #AnimalLove #AnimalProtection #animalvideos #funnyanimalvideos pic.twitter.com/YIyqyLQVax— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) August 19, 2026
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