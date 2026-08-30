"Шин Бет" е прибрало сина на Нетаняху, за да не бъде убит в САЩ

Синът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Яир се е завърнал в Израел от САЩ поради заплахи, съобщи израелското контраразузнаване "Шин Бет", предаде ДПА.

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"В светлината на това и след съвместна оценка с екипа по сигурността беше взето решение той спешно да бъде върнат в Израел", съобщи агенцията, която обаче не уточни източника на заплахата. "Шин Бет" използва думата "спасен" за извършената операция.

Американският телевизионен оператор Newsmax съобщи по-рано тази седмица, че Яир Нетаняху е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато е живял в Маями.

Израелското разузнаване е научило за заговора през декември и е информирало американските власти, съобщи американската телевизия, позовавайки се на служител на американските правоохранителни органи. На Яир Нетаняху, който е постоянно придружаван от израелски екип за сигурност, е било наредено незабавно да напусне района. Той е заминал, без да вземе личните си вещи, като се е върнал директно в Израел, където сега живее.

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