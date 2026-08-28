Радар за икономика: Най-важните новини на 28 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 28 август 2026 г.

"Ако се чудите кой ще ви сурвака първи на Нова година": Властта вдига максималния осигурителен доход с по 100 евро всяка година

Министерството на финансите заложи ръст на максималния осигурителен доход в указанията за подготовката на проектобюджетите за следващата година и бюджетните прогнози до 2029 г.

Още: "Ако се чудите кой ще ви сурвака първи на Нова година": Властта вдига максималния осигурителен доход с по 100 евро всяка година

660 евро минимална заплата: Василев предупреди за "капково напояване" за работещите

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев разкритикува остро предложеното увеличение на минималната работна заплата за 2027 г. Според него заложените от финансовия министър Гълъб Донев 660 евро са с 30 евро по-малко от сумата, която би се получила по действащата формула.

Още: 660 евро минимална заплата: Василев предупреди за "капково напояване" за работещите

Обявиха нови правила за получаване на пенсиите от септември

Снимка: БГНЕС

През септември 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) за пръв път ще приложи влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден.

Още: Обявиха нови правила за получаване на пенсиите от септември

Тръмп се разсърди на Иран, обяви операция "Икономически изгнаник"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, тъй като САЩ се фокусират върху икономическото въздействие спрямо Иран. Същевременно той обеща да санкционира страните, които правят бизнес с Ислямската република, предаде Ройтерс. „Не искаме да говорим с тях. Не търсим да се срещаме или нещо подобно“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, говорейки за Иран.

Още: Тръмп се разсърди на Иран, обяви операция "Икономически изгнаник"

САЩ са близо до сключване на мегасделка за венецуелските петролни находища

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп води преговори с временното правителство на Венецуела за придобиване на дял от собствеността върху огромните петролни ресурси на южноамериканската страна, съобщава Axios, като цитира двама американски служители. Историческата сделка ще увеличи повече от два пъти петролните резерви на САЩ, като ще черпи от страна, която разполага с най-големите доказани резерви в света, пише и БТА.

Още: САЩ са близо до сключване на мегасделка за венецуелските петролни находища