Бъдещето на войната в Иран: Тръмп не иска и да чуе за примирието от юни, залогът му е друг

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп многократно е заявявала пред посредниците, че не проявява интерес към връщане към условията на меморандума за разбирателство, сключен с Иран през юни тази година, който даде крехки надежди за мир в Близкия изток. Всичко това усложнява интензивните усилия от тази седмица за възобновяване на дипломатическия процес, казват пред The Wall Street Journal източници, запознати с въпроса.

Тръмп действа по новия си план

Предварителното споразумение, което Тръмп подписа във Версайския дворец и за което вицепрезидентът Джей Ди Ванс помогна при преговорите, имаше за цел да отвори отново Ормузкия проток, да даде тласък на преговорите за ядрената програма на Иран и за прекратяване на войната в замяна на облекчаване на санкциите и предоставяне на достъп до замразените средства на Техеран по целия свят. То обаче се провали в рамките на няколко седмици, след като Иран започна да атакува кораби, за да утвърди контрола си над жизненоважния воден път.

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Оттогава Тръмп се е насочил към политика на икономическо притискане на Иран и е готов да изчака, за да види дали стратегията ще даде резултати, казват източниците. Те посочват, че президентът на САЩ вече не проявява интерес към меморандума за разбирателство, който беше силно критикуван в Съединените щати като прекалено мек спрямо Иран.

„Тръмп иска по някакъв начин да спечели, което значително усложнява нещата“, смята Х.А. Хелиър - старши научен сътрудник в Кралския обединен институт за изследвания в областта на отбраната и сигурността в Лондон.

Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че Тръмп се фокусира върху засилването на икономическия натиск върху Иран. „Както каза президентът, в момента не се водят и не са насрочени никакви преговори или разговори с Ислямска република Иран“, каза тя. „Морската блокада остава в пълна сила, а операция „Икономически изгнаник“ е в ход, за да прекъсне всяка останала икономическа връзка, поддържаща режима".

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Тръмп не успя да си извоюва победа

През по-голямата част от войната Тръмп ясно изрази интереса си към прекратяване на конфликта чрез преговори. Въпреки това се оказа трудно да се постигне споразумение, което да изглежда като победа.

Крайните привърженици сред иранското ръководство усложниха преговорите, като настояваха САЩ да признаят властта на Техеран над пролива, да облекчат морската блокада и санкциите и да държат военните си кораби извън Персийския залив.

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Консерваторите в Иран предупреждават САЩ срещу всякакви опити да се отклонят от споразумението от юни. Те го тълкуват, по-специално параграф 5 от него, като признание на правото им да определят условията за отваряне на Ормузкия проток.

Вашингтон „трябва да знае, че никое предложение извън рамката на споразумението няма да бъде прието“, заяви високопоставеният депутат Мохамад Рашиди пред парламентарната информационна агенция Icana.

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Играта на посредниците

Посредниците обявиха, че се опитват да убедят Иран да смекчи изискванията си, като предупредиха, че в противен случай САЩ ще се оттеглят от меморандума за разбирателство. Засилващите се позиции ги оставят без ясна рамка за възобновяване на преговорите.

Началникът на пакистанската армия и главен преговарящ Асим Мунир посети Техеран в началото на тази седмица, но си тръгна, без да постигне значителен напредък, споделят някои от източниците на WSJ.

След него пристигна външният министър на Оман, който се опита да сключи споразумение с Иран относно коридорите, по които корабите ще преминават през пролива. Това споразумение, от своя страна, трябваше да улесни по-широките преговори за повторно отваряне на водния път. Усилията са в застой от седмици, защото Иран настоява за промени, които биха му дали по-голям контрол над трафика, а администрацията на Тръмп разкритикува Оман, че е направил прекалено много отстъпки, споделят част от източниците на изданието.

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Иран заяви, че срещата с Оман е довела до споразумение относно маршрута през пролива, на който Иран граничи от север, а Оман – от юг. Оман обаче не е потвърдил споразумение, а иранските официални лица дават противоречиви изявления относно съдържанието му.

Иран: Нашите условия трябва да бъдат приети от САЩ

В сряда влиятелната Иранска революционна гвардия заяви, че проливът няма да бъде отворен, докато САЩ не възобновят изпълнението на предварителното мирно споразумение от юни, което включваше дерогации за продажбите на ирански петрол и прекратяване на американската блокада. „Ако САЩ престанат да създават пречки и се върнат към меморандума за разбирателство, можем да отворим Ормузкия проток в рамките на постигнатото споразумение“, заяви пред държавната телевизия говорителят на Революционната гвардия бригаден генерал Хосеин Мохеби. „Нашите условия трябва да бъдат приети от САЩ".

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Умер Карим, изследовател в Университета в Бирмингам, казва, че проблемът е в това, че правилата на играта са се променили и напредъкът ще зависи от това едната страна да се съгласи с тълкуването на споразумението от другата страна. „Старият меморандум за разбирателство по същество е мъртъв във всички аспекти“, каза той. „Задачата на посредниците да накарат двете страни да постигнат някакъв компромис е станала още по-трудна при настоящите обстоятелства".

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Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, главен преговарящ на страната с Иран, се срещна с иранския външен министър в Техеран в поредния опит да се възобновят преговорите. В съвместна декларация след срещата се посочва, че те са обсъдили начини за предотвратяване на ескалацията и за полагане на основите за преговори.

Междувременно атаките срещу кораби продължават да възпрепятстват трафика в Ормуз. Фирмата за морска сигурност Ambrey съобщи, че късно във вторник край бреговете на Оман е бил ударен кувейтски танкер за суров нефт, което е предизвикало пожар на борда.

Арабските официални лица се надяват да възобновят дипломатическия процес на фона на опасенията, че Иран може да отговори на кампанията за икономически натиск на Тръмп с военни действия. Войната е нанесла удар върху приходите им от туризъм и инвестиции, повишила е разходите и е забавила плановете за икономическо развитие, като краят ѝ не се вижда.

„И двете страни се подготвят за ескалация – САЩ с икономическа война, а Иран с военни заплахи“, анализира Бехнам Бен Талеблу, старши директор на програмата за Иран във Фондацията за защита на демокрациите. „Но това не означава, че те не търсят дипломатически успех", смята той.

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