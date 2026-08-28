Иран с призив: Не се присъединявайте към новите санкции на САЩ

В петък Иран осъди новите икономически санкции на САЩ, определяйки ги като „държавен тероризъм“ и заяви, че другите държави са правно задължени да не ги прилагат, предаде "Ройтерс". Иранското външно министерство заяви, че съгласно международното право всички държави са длъжни да се въздържат от прилагането на американските санкции срещу Техеран, като добави, че участието в тях се равнява на съучастие в налагането на незаконната воля на една държава върху независими държави.

Изявлението дойде в момент, когато посредници засилват усилията за повторно отваряне на Ормузкия проток – през който преминаваха 20% от световните доставки на петрол преди началото на войната преди шест месеца и чийто статут остава най-голямата пречка пред мирното споразумение.

Това беше отговор на призивите на Тръмп

В понеделник администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди държавите да прекъснат бизнес връзките си с Иран или да се изправят пред вторични санкции като част от инициатива, наречена от нея „икономически Денят Д“ (D-Day), въпреки че Министерството на финансите се въздържа от реалното налагане на наказания.

В четвъртък Тръмп отново заяви, че САЩ не водят преговори с Иран, а Белият дом посочи, че икономическата кампания на Вашингтон ще продължи, докато Техеран не реши да „седне на масата за преговори по същество“. ОЩЕ: С Иран Тръмп води САЩ към нов Пърл Харбър: Прочут професор с предупреждение (ВИДЕО)