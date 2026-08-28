Пакистан подхлъзна Тръмп за санкциите му срещу Иран, Техеран се подиграва

Проблемите на американския президент Доналд Тръмп с Иран сякаш се умножават, след като Пакистан отхвърли предпочитано от президента на САЩ бъдеще по въпроса - да спазва едностранно наложени от Вашингтон санкции срещу Иран, без това да е минало през ООН. Нямаме задължение да спазваме такива санкции, казват де факто от Исламабад.

Пакистан продължава да изпълнява двустранните си споразумения с Иран, заяви говорителят на пакистанското министерство на външните работи Тахир Андраби на седмичен брифинг, цитиран от турския информационен проект Clash Report. Той изрично посочи, че Пакистан не трябва да спазва чиито и да е санкции, ако са едностранни и не под егидата на ООН. И добави, че Исламабад желае да разшири търговските си отношения с Техеран.

Двете страни са се споразумели за стъпки за увеличаване на търговията с повече от 3 пъти до 10 милиарда долара, наред с усилията за завършване на споразумение за свободна търговия. В същото време Исламабад поиска от Вашингтон финансова помощ от 10 милиарда долара и очаква отговор в рамките на следващите няколко месеца - след като отношенията между Пакистан и САЩ значително се подобриха във втория мандат на Тръмп, а Пакистан е основен посредник между Иран и САЩ.

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Иран се подиграва на САЩ

Междувременно, председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф се подигра на американския финансов министър Скот Бесент. Бесент писа в "Х", че вместо да финансира свои проксита-терористи, иранският режим можеше да даде милиардите долари, похарчени за това, за обикновените иранци. Галибаф отвърна също в "Х" - "Скоти, вместо да давате милиарди за финансиране на терористичното си прокси Израел и 750 бази, тази сриваща се империя можеше да похарчи парите за своя народ".

Iran's Ghalibaf:



Instead of funneling billions to its terrorist proxy, Israel, and 750 bases, this failing empire could spend that cash on its own people, but nah, that'd make too much sense for this regime.



Scotty, man [?], your credibility is on the line. Do something. pic.twitter.com/4gOtZBzHMY — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

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