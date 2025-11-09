Директор в ЦСКА: Христо Янев е с дългосрочен кредит на доверие! Искам да видя "армейците" в Европа

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков гостува в предаването на БНТ – „Арена спорт“ ден след победата на "армейците" с 1:0 над Левски във Вечното дерби от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът разказа впечатленията си от двубоя и коментира бъдещето на старши треньора Христо Янев начело на отбора. Величков не скри и желанието си да види "червените" отново в Европа, като това е основната цел на клуба през този сезон.

Величков: Янев не е на изпит

„Христо Янев е с дългосрочен кредит на доверие, с такъв дойде. За да може да разкрие потенциала, който има, този кредит на доверие е задължителен. Той не е на изпит. Всички знаехме в каква ситуация дойде Христо. Знаем какво може, какво е постигнал като треньор и футболист в този клуб. Не сме се съмнявали в него. Успехът затвърди мнението ни, че Христо Янев знае къде е и кой е. Той го доказа. В момента работим в много добър синхрон“, категоричен бе Величков в предаването „Арена спорт“.

„Искам да видя ЦСКА в Европа, задължително. Няколко пъти споменах наваксване, страшно много изоставаме от първото място. Искам просто да печелим своите мачове, другите да губят и да се намесим в борбата. Купата на България е пътят, в който не можем да имаме оправдания за лошия старт в първенството“, добави спортният директор на ЦСКА.

