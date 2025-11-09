Войната в Украйна:

Директор в ЦСКА: Христо Янев е с дългосрочен кредит на доверие! Искам да видя "армейците" в Европа

09 ноември 2025, 16:28 часа 599 прочитания 0 коментара

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков гостува в предаването на БНТ – „Арена спорт“ ден след победата на "армейците" с 1:0 над Левски във Вечното дерби от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът разказа впечатленията си от двубоя и коментира бъдещето на старши треньора Христо Янев начело на отбора. Величков не скри и желанието си да види "червените" отново в Европа, като това е основната цел на клуба през този сезон.

Величков: Янев не е на изпит

„Христо Янев е с дългосрочен кредит на доверие, с такъв дойде. За да може да разкрие потенциала, който има, този кредит на доверие е задължителен. Той не е на изпит. Всички знаехме в каква ситуация дойде Христо. Знаем какво може, какво е постигнал като треньор и футболист в този клуб. Не сме се съмнявали в него. Успехът затвърди мнението ни, че Христо Янев знае къде е и кой е. Той го доказа. В момента работим в много добър синхрон“, категоричен бе Величков в предаването „Арена спорт“.

Пас към миналото

„Искам да видя ЦСКА в Европа, задължително. Няколко пъти споменах наваксване, страшно много изоставаме от първото място. Искам просто да печелим своите мачове, другите да губят и да се намесим в борбата. Купата на България е пътят, в който не можем да имаме оправдания за лошия старт в първенството“, добави спортният директор на ЦСКА.

ОЩЕ: Треньор в Първа лига избухна: Защо изобщо има ВАР? На паузата - семинар за съдиите

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев Първа лига Бойко Величков
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес