03 ноември 2025, 10:57 часа
Историята се повтаря: Преди 11 години пловдивското дерби пак бе прекратено в 41-вата минута заради "фенове"

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

19 април 2014 година. На стадиона в парк "Лаута" Локомотив и Ботев излизат един срещу друг в битката за Пловдив. Битка, която обаче преминава границите на футболното и се превръща в нещо друго. Точно в 41-вата минута главният съдия Георги Кабаков прибира футболистите на двата отбора заради бомбичка, която пада в близост до защитника на "канарчетата" Сърджан Лукин. След известно време отговорните лице решават срещата да се прекрати.

Колко (де)градирахме за 11 години?

Какво нещо е историята... 11 години по-късно, на 1 ноември - Ден на народните будители, отново в 41-вата минута главният съдия Драгомир Драганов прекрати пловдивското дерби заради безумна "фенска" проява. От трибуната, изпълнена със запалянковци на "смърфовете", полетя бутилка, която уцели стража на "жълто-черните" Даниел Наумов.

Но приликите не свършват дотук. През 2014-а двата състава, предвождани от старши треньорите Александър Станков и Станимир Стоилов, провеждат динамичен двубой, в който не липсват интересни ситуации. Още в петата минута обаче Кабаков временно спира играта заради серия от бомбички, хвърлени от т.нар. "запалянковци" на Локо Пловдив. Впоследствие играта се подновява.

ВАР-ът на Actualno

Още прилики

Това не е последна подобна проява на "привържениците", а в 41-вата минута идва черешката на тортата. Заради паднала в близост бомбичка Лукин заляга на тревата. За щастие, бранителят не е уцелен, но границите на нормалното поведение отдавна са преминати. Лидерът на Локо Пловдив Мартин Камбуров отива да говори с феновете, както стори Димитър Илиев преди дни. Резултат обаче липсва.

Камбуров разкрива, че запалянковците били категорични в нежеланието си да спрат с опасните си действия. Реферът Георги Кабаков прибира футболистите от двата тима. Половин час по-късно той, съдийският наблюдател Любе Спасов и делегатът на мача Стоян Велчев взимат решение да прекратят дербито. В интервю след мача Станимир Стоилов заявява, че ако не е било взето това решение от отговорните лица, старши треньорът на "канарчетата" нямал да позволи на футболистите си да излязат на терена.

На 22 април Спортно-техническата комисия към БФС дава на Ботев Пловдив служебна победа с 3:0. „Черно-белите“ получават и друго наказание – три мача лишаване от домакинство. Санкцията е заменена с три срещи на „Лаута“ при закрити врати.

Любопитни са още две сходства. И през 2014-а, както и сега, има напрежение между привърженици на Локо Пловдив и финансовия благодетел на клуба. Преди 11 години това беше Константин Динев, а сега в тази роля е Христо Крушарски. Освен това, през 2014-а дни след пловдивското дерби предстои софийско между Левски и ЦСКА, както е и през 2025-а.

Сблъсъкът на 21 април 2014 година завършва с победа с 3:1 за "армейците". В заключителните минути настоящият старши треньор на ЦСКА 1948 Иван Стоянов вкарва за 2:1 за "червените". След гола се стига до напрежение по трибуните, като фенове на Левски се насочват към официалната ложа, до която обаче не успяват да стигнат.

Е, историята е странно нещо. Април 2014-а, ноември 2025-а... За 11 години сами може да си отговорите как са се развили мерките за сигурност по българските стадиони, както и манталитетът на т.нар. "фенове".

Автор: Джем Юмеров

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Георги Кабаков Първа лига Пас към миналото Спортни рубрики Actualno.com
