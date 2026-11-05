Директор в Левски посочи тъжната страна на победата на "сините" в Лига Европа

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори след втория пореден успех на тима в Лига Европа. "Сините" постигнаха минимална победа с 1:0 над полския Ягелония на Националния стадион "Васил Левски". Стивън Стоянчов донесе победата на българския шампион с гол в глава след центриране от корнер в 82-а минута. По този начин Левски събра актив от 7 точки при оставащи още четири мача от груповата фаза на втория по сила европейски турнир.

Костадинов: Нека си припомним преди 2 години къде бяхме

След последния съдийски сигнал Костадинов използва момента, за да оцени постигнатото от отбора в последните две години: "Благодаря на всички фенове, които ни подкрепиха, единствено съжалявам за контузията на Сержиньо. Не се чувства добре, надявам се бързо да се оправи, дори и да пропусне мача в неделя, имаме достатъчно квалитетни футболисти да го заместят. Нека първо си припомним преди 2 години къде бяхме, къде сме сега, нека не забравяме по пътя си това. Тези футболистите заслужават уважение и любов. Ако продължават така, добрите дни за Левски предстоят. Имам огромно доверие в Стивън, както и треньорът, много се радвам за него."

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Лошата новина за "сините" бе контузията на Сержиньо. Португалецът получи проблем в областта на адуктура в края на първата част. Той бе принудително заменен от Хулио Веласкес, който пусна на негово място на Армстронг Око-Флекс.

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