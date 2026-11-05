Какво е политическото бъдеще на Андрей Гюров? Разказ отвътре на Румяна Бъчварова (ВИДЕО)

"Такъв брой избиратели обединената демократичната десница не е постигала след 2001 г. Това беше само по себе си успех. Основното послание на Гюров беше, че това, което правихме досега, ще има продължение по някакъв начин. И самият факт, че има алтернативни позиции, алтернативни оценки, алтернативни виждания за бъдещето, само по себе си то увлича още хора, колкото и да се неглижира от управляващите". Това заяви в ефира на Студио Actualno бившият вицепремиер Румяна Бъчварова по повод изборния резултат на Андрей Гюров и очакванията към него за бъдещо ново политическо развитие.

От позицията си на част от екипа по политически стратегии в предизборната кампания тя разказа, че Гюров я е провел в съответствие с неговото виждане и характер. "Имаше много желание от страни той да бъде доста по-активен и по-агресивен, но той не се подаде на това. Просто остана такъв, какъвто е", каза Бъчварова.

"Това, което видяхме при госпожа Йотова, е, че тя влезе в кампанията с един умерен тон, но всъщност излезе много агресирана и към опонента, и към хората, които не подкрепаха нейната кандидатура. И ние видяхме един различен човек, което показва, че може да очакваме някаква неискреност с оглед на бъдещите действия. Тя е противоречаща на самата себе си. ... Отделно и страха, които изразяваха в последните етапи на кампанията, показва, че доста се бяха притеснили за резултатите и при всички случаи оценяваха високо Гюров като опонент", анализира Бъчварова.

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Политическото бъдеще на Гюров

На въпрос какво намекна Гюров в изборната нощ с изявлението си, че "кампанията свършва, но отговорността не свършва" и намека за потенциално бъдещо политическо присъствие, Бъчварова анализира:

"Основното послание беше, че това, което правихме досега, ще има продължение по някакъв начин. Аз го толкувам не в буквалния смисъл, както всички си представят като една нова партия, а си го представям като обществено присъствие на хора, които са били в политиката и са участвали в тези битки. И самият факт, че има алтернативни позиции, алтернативни оценки, алтернативни виждания за бъдещето, само по себе си то увлича още хора, колкото и да се неглижира от управляващите. Затова аз тълкувам заявката в смисъла да не се отказва от това, което е направено досега и всички хора, които бяха в кампанията, споделят и вярват, че е възможно да се осъществи", каза тя.

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При повторен въпрос какво конкретно може да се очаква от Гюров - ново лидерство, консолидация в дясно или перспектива за следващите избори, Бъчварова обясни: "Въпрос на решение, защото имаме партии, които са утвърдени и които имат парламентарно присъствие. Има и една група, която извън тези партии споделя визията и е въпрос на виждане, на архитектура в демократичното пространство, на организации и партии, които да имат своето обществено присъствие. Има потенциал за развитие - вижте и в Инициативния комитет, и в щаба имаше хора, които бяха около Андрей Гюров и се отличават със собствени позиции и оценки. Тяхното присъствие и участие вече създава тази нова среда", каза още тя.

Кампанията отблизо и следизборните изводи

Според бившият вицепремиер още кампанията от страна на Андрей Гюров е била честна, защото е била в стила му.

"Той беше честен и умерен. От другата страна, имаше една много голяма припряност, притеснени от това какво ще се случи и за мое най-голямо съжаление, имаше много фалшиви тези и лъжи. Това може би мобилизира привържениците на госпожа Йотова, но оставя големи щети върху доверието и към нея, не само към управлението", каза още тя.

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"На първия тур имахме едни междинни резултати, защото избиратели на "Прогресивна България" не бяха толкова активни. На втори тур видяхме това, което се прогнозираше за първи тур. Да не забравяме, че в групата на управляващите към момента са и тези, които подкрепиха Илияна Йотова - "Възраждане". И това прави разделението много по-ясно голямото обществено разделение в момента - на проруско и проевропейско", каза още Бъчварова.

Предизвикателствата пред властта

По думите на бившият вицепремиер най-големият проблем на управляващите е в следването на принципа за прозрачност на действията. "По много линии те доказаха, че това им е чуждо. Това създава напрежение съвсем естествено, защото през каквито перипетии да мина политическия живот в последно време, това е един от принципите, който се смяташе за неоспорим - необходимата прозрачност. И не бих искала да съм на място на управляващите, които се опитват да скрият този провал. Отдръпването на доверието е най-съществената проследица от едно такова поведение. От тук нататък каквото и да кажат или да се опитат да направят управляващите, то ще бъде поставено под съмнение", каза още тя.

Целият разговор гледайте във видеото.