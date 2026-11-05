Голяма новина за стадиона на Левски! Отпадна сериозна пречка пред строителството

Проектът за новия стадион на Левски направи поредна изключително важна крачка към реализацията си, научи Actualno.com. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София излезе с решение, според което за мащабната реконструкция на стадион "Георги Аспарухов" няма да бъде необходимо извършването на пълна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Това става ясно от официален документ от 4 ноември 2026 година, с който редакцията разполага.

Левски избегна процедура, която можеше да забави проекта

С Решение № СО-82-ПР/2026 РИОСВ – София постановява да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение, обхващащо реконструкцията на стадиона, закритите спортни съоръжения, паркингите и озеленяването. Мотивът на институцията е, че няма вероятност проектът да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони.

Това е отлична новина за "сините", тъй като необходимостта от пълна ОВОС би означавала допълнителна административна процедура, която можеше съществено да забави планираното начало на строителството. В документа се посочва също, че до постановяването на решението в РИОСВ – София не са постъпили писмени жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.

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Какво предвижда реконструкцията на "Герена"?

Според разгледаното от екоинспекцията предложение съществуващата конструкция на стадиона ще бъде демонтирана и заменена с нова. Предвиждат се нови трибуни, покриване на всички сектори с козирки, модерна фасада и цялостно обновяване на прилежащата инфраструктура. Проектът включва още нови зелени площи, пешеходни алеи, промени в автомобилните подходи и допълнителни възможности за паркиране.

През септември Левски и проектантската компания ИПА представиха актуализираната концепция, според която новият стадион ще бъде с капацитет 27 826 места по изискванията на БФС и 25 026 места за мачове под егидата на УЕФА. Съоръжението се проектира за категория 4 на УЕФА, а прогнозната инвестиция възлиза на 120 милиона евро.

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Какво предстои преди първата копка?

Левски вече получи виза за проектиране от Столична община на 27 май 2026 година. През август беше задвижена екологичната процедура, а сега клубът разполага и с положително за плановете му решение от РИОСВ.

Важно е да се уточни, че документът не представлява разрешение за строеж. Предстоят останалите необходими съгласувания и административни процедури, а самото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му. Въпреки това отпадането на необходимостта от пълна ОВОС премахва потенциален източник на сериозно забавяне.

Последният официално обявен график на Левски предвижда строителните дейности да започнат през юни 2027 година, а новият дом на "сините" е планиран за завършване през 2029 година.

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