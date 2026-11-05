Проблем за играч на ЦСКА от престоя му при Мъри Стоилов в Турция

Пореден проблем за една от звездите на ЦСКА. Става въпрос за Исак Соле, чието име попадна в списък на турските данъчни власти. Причината е непогасени задължения от периода му в Гьозтепе, съобщава турското издание "Ege'de Son Söz". Според информацията полузащитникът на "армейците" дължи сума в размер на 83 938 турски лири, натрупани през 2024 година, когато носеше екипа на Гьоз Гьоз под ръководството на Станимир Стоилов.

Проблем за Исак Соле извън терена

Тъй като играчът не е намерен на посочения от него адрес, процедурата бе обявена публично. Соле разполага с един месец, за да се яви лично в данъчната служба в Урла, провинция Измир, да изправи упълномощен представител или да предостави актуален адрес. Ако това не се случи, уведомлението ще се счита за връчено след изтичането на срока. Исак Соле игра за Гьозтепе през сезон 2024/25 като преотстъпен от Славия. Той записа 11 мача, в които се отчете с два гола и две асистенции, преди да пропусне остатъка от сезона заради контузия.

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Освен звездата на ЦСКА, случаят засяга още двама бивши играчи на Гьозтепе - Ромуло Кардосо и Давид Тиянич. За бразилеца са посочени задължения за над 923 хиляди турски лири, а за Тиянич - над 1 милион лири. Общата сума за тримата надхвърля 2 милиона турски лири. Те имат срок от един месец да предприемат действия. Очаква се развитие по този казус в следващите седмици.

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