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Правната комисия в парламента подкрепи всички 21 кандидати за ВСС

05 ноември 2026, 22:22 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правната комисия в парламента подкрепи всички 21 кандидати за ВСС

Парламентарната комисия по правни въпроси приключи изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. С 18 гласа „за“ депутатите в комисията единодушно решиха всички 21 кандидати да бъдат предложени за обсъждане и гласуване в пленарната зала. Общо 13 души кандидатстват за шест места в Съдийската колегия на ВСС, а други осем – за пет места в Прокурорската колегия.

Окончателният избор предстои да бъде направен от Народното събрание. Депутатите ще гласуват всяка кандидатура поотделно, като за избирането на един член са необходими най-малко 160 гласа „за“, или две трети от всички народни представители.

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Председателят на правната комисия Янка Тянкова от „Прогресивна България“ заяви, че процедурата е преминала след продължителни обсъждания и спорове около правилата. „Извървяхме един много дълъг път, в който с много критики и спорове в крайна сметка се обединихме около процедурните правила“, каза тя.

По думите ѝ по време на изслушванията са били зададени множество въпроси и са събрани доказателства, за да няма съмнения относно професионалните и моралните качества на кандидатите.

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Надежда Йорданова от „Демократична България“ също даде положителна оценка на процедурата. „Проведохме всестранно, чисто и пълно изслушване“, заяви тя, цитирана от БТА. Според Йорданова кандидатите са представили концепции, които отговарят на изискванията, и са отговорили на всички поставени въпроси. Това е позволило на депутатите да придобият непосредствени впечатления от професионалните им качества и познания.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ подчерта значението на личните срещи с кандидатите. По думите му прекият контакт дава допълнителна информация отвъд представените биографии и помага да се прецени дали кандидатите притежават необходимите професионални и нравствени качества.

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Паралелно с парламентарната процедура продължава и изборът на представители на магистратите в новия Висш съдебен съвет. На 30 октомври се проведе Общо събрание на съдиите, на което кандидатите от съдийската квота представиха своите концепции и мотиви. Прокурорите вече избраха четиримата си представители във ВСС след гласуване в два тура. Предстои следователите също да изслушат кандидатите си и да изберат своя представител в новия съдебен съвет.

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ВСС правна комисия Николай Найденов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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