Украйна настоява за нов договор със САЩ за "Старшийлд"

Договорът на Украйна със САЩ за достъп до военната сателитна мрежа „Старшийлд“ изтича през 2027 г., а Киев спешно настоява за започване на преговори за неговото подновяване. Ключовото значение на „Старшийлд“ за украинските въоръжени сили стана особено очевидно миналия месец, когато командири на бойното поле внезапно се сблъскаха с ограничения на скоростта на връзката. Това затрудни прехващането на руски ударни дронове и наложи отмяната на някои военни операции.

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Временно управляващият посолството на Украйна във Вашингтон Денис Сеник заяви, че Киев така и не е получил обяснение за случилото се нито от американските власти, нито от компанията „СпейсЕкс“ на Илон Мъск, която предоставя военната услуга „Старшийлд“ на правителството на САЩ. Дипломатът не посочи точния месец, в който изтича споразумението, като уточни единствено, че това ще стане в средата на 2027 г.

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