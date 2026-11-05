Най-важните новини за деня: 5 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 ноември 2026 г.

ВСЕКИ ВТОРИ ЛЕВ ЗА ПЕНСИИ И ПОМОЩИ ИДВА ОТ ДАНЪЦИТЕ НИ

Социалната подкрепа на държавата се разширява, но цената е все по-голяма зависимост на осигурителната система от данъците. Над 45% от разходите на държавното обществено осигуряване вече се покриват с трансфери от централния бюджет. Това показва одит на Сметната палата за социалните плащания от бюджетите на социалното министерство и на държавното обществено осигуряване в НОИ за периода 1 януари 2020 г. - 30 юни 2026 г.

ГЕРБ, ПП И ДБ ГОТВЯТ ЗАГОВОР: ФИНАНСОВО ОСТРИЕ НА ВЛАСТТА ЗА ПЕНСИИТЕ И БЮДЖЕТ 2027

Има синхрон между ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" срещу "Прогресивна България". Създават изкуствени сигнали, за да отвлекат вниманието на обществото от съществените проблеми на държавата. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Стефан Белчев. Още: "Няма драстично обедняване у нас, икономиката ни е стабилна": Глас от "Прогресивна България"

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИТИСКА КАБИНЕТА "РАДЕВ" ЗА ДЕФИЦИТА

Министерствата и останалите първостепенни разпоредители с бюджет да могат да разходват до 90% от одобрените им средства до 1 ноември 2027 г., а останалите 10% да получават само ако това няма да доведе до отклонение от планираното бюджетно салдо. Такава мярка предлага финансовият министър Гълъб Донев в отговор до Европейската комисия във връзка с опасенията на Брюксел за състоянието на публичните финанси в България.

ЗАРАДИ НОВИТЕ ЦЕНИ НА ГАЗА И ТОКА: ГОТВИ СЕ ПОСКЪПВАНЕ НА ХЛЯБА

Ще се покачи ли цената на хляба след покачването на цената на природния газ и цената на тока за бизнеса? Темата коментираха пред bTV бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков, икономистът Щерьо Ножаров и бившият министър на земеделието, храните и горите Мирослав Найденов. Още: Дано да е фалшива новина: КНСБ и АИКБ за вноските за пенсии. Натиск за компенсации за бизнеса заради газа

БОРИСОВ ОБЯВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА БЕЗСМИСЛЕН И НАПАДНА УПРАВЛЯВАЩИТЕ: "ВСИЧКИ АГЕНТИ И ЧЕНГЕТА СА ВЪТРЕ" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви Народното събрание за "абсолютно безсмислена организация" и заяви, че в момента няма причина да посещава заседанията му. Той отправи остри критики към управляващите от "Прогресивна България", които обвини в лъжи, бездействие и използване на процедурни хватки, за да не допускат разглеждането на предложения на опозицията.

С ГЛАСОВЕ ОТ ПЕЕВСКИ И ГЕРБ ЛИ ЙОТОВА СПЕЧЕЛИ УБЕДИТЕЛНО ИЗБОРИТЕ: ГОВОРИ ЕВГЕНИЙ КЪНЕВ (ВИДЕО)

С гласове от Пеевски и ГЕРБ ли Йотова спечели убедително изборите, дали в последния час от вота на балотажа не е имало интензивно гласуване в нейна полза на някои места? Тези въпроси в предаването Студио Actualno зададе икономическият и политически анализатор Евгений Кънев. Според него това може да се провери: “Такива организирани мрежи, където се мобилизира доста съществен вот за малко време, мисля, че бяха създадени слев влизането ни в Европейския съюз. И забелязваме, че много безконфликтно тези мрежи се предават от един техен господар на друг. Забелязахме първо при Делян Пеевски как той получи мрежите от Бойко Борисов. И много кметове, които бяха кметове на Борисов изведнъж станаха кметове на Делян Пеевски. Още: Апатия, сигнали за купен вот и “мъртви” избиратели: Защо така минаха изборите? (ВИДЕО) Или път примерно Доган към Пеевски и т.н. Сега обаче забелязваме един процес по предаване на мрежите към Радев.

КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКОТО БЪДЕЩЕ НА АНДРЕЙ ГЮРОВ? РАЗКАЗ ОТВЪТРЕ НА РУМЯНА БЪЧВАРОВА (ВИДЕО)

"Такъв брой избиратели обединената демократичната десница не е постигала след 2001 г. Това беше само по себе си успех. Основното послание на Гюров беше, че това, което правихме досега, ще има продължение по някакъв начин. И самият факт, че има алтернативни позиции, алтернативни оценки, алтернативни виждания за бъдещето, само по себе си то увлича още хора, колкото и да се неглижира от управляващите". Това заяви в ефира на Студио Actualno бившият вицепремиер Румяна Бъчварова по повод изборния резултат на Андрей Гюров и очакванията към него за бъдещо ново политическо развитие.

"PISHETE NA BALGARSKI": ПОДИГРАВКИ, ЧЕ НОВИЯТ ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ВМЕСТО ДА ЗАЩИТИ КИРИЛИЦАТА, НАЛАГА "ШЛЬОКАВИЦАТА"

Хората, които в последния месец правиха кампания за защита на кирилицата от невидимите заплахи, които я застрашават, на практика наложиха шльокавицата у нас със закон. Такова обществено недоволство избухна по отношение на приетия на първо четене Закон за българския език на "Възраждане", който въвежда транслитерация на всички надписи у нас.

"РУСИЯ НИ АТАКУВА И ПО ТОЗИ ФРОНТ": НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ - ОБЩО 12 САМОЛЕТА КАЦНАХА ИЗВЪНРЕДНО В ЕВРОПА ЗА СЕДМИЦА

В Европа 12 пътнически самолета са извършили аварийни кацания поради заплахи за бомби при две вълни от подобни инциденти за една седмица, съобщи Reuters, обобщавайки цялата натрупана до момента информация. На 5 ноември авиокомпаниите на целия континент отново получиха бомбени заплахи, като няколко полета се наложи да бъдат пренасочени или ескортирани от военни самолети. Нито една от заплахите все още не е потвърдена като реален случай на открита бомба.

ПРОВАЛЪТ НА ТРЪМП ЗА КОНГРЕСА МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ ОЩЕ ПАРИ И ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА. ТАМ И В КРИМ ТОКЪТ Е КЪТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

След гръмкия успех, с който си върнаха мнозинството и в двете камари на Конгреса, демократите може да започнат отново да оказват директна безвъзмездна и на изгоден кредит помощ на Украйна. Това съобщава агенция Reuters.

ЩЕ СИ НАУЧАТ ЛИ РЕПУБЛИКАНЦИТЕ УРОКА ОТ ЗАГУБАТА? ЕДВА ЛИ

Една здрава Републиканска партия би реагирала на това историческо отхвърляне на президента Доналд Тръмп по време на междинните избори с разкаяние и честен самоанализ. Нейните лидери биха очертали нов път напред и биха се отказали от онези елементи в дневния ред на Белия дом, които подтикнаха американските избиратели да предадат контрола над Камарата на представителите и Сената на САЩ на Демократическата партия – партия, която самите избиратели всъщност не одобряват особено.

ИЗКУСТВОТО ДА ПРИНАДЛЕЖИШ НА СЕБЕ СИ: МАРТИНА ПЕНЕВА В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Най-трудното в това аз да изградя Лили като достоверен образ, като истински човек беше точно българското в нея. Това да останеш, да принадлежиш някъде. Защото аз съм точно обратното. Аз считам за себе си, че никъде не принадлежа. Аз съм човек на местата.